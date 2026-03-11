BM: Batı Şeria'da 1500'den Fazla Filistinli Yerinden Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM: Batı Şeria'da 1500'den Fazla Filistinli Yerinden Edildi

11.03.2026 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, 2026'da Batı Şeria'da 1500'den fazla Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da 2026 yılında 1500'den fazla Filistinlinin yerinden edildiğini ve bu sayının şimdiden 2025'te kaydedilen toplam sayının yüzde 90'ına ulaştığı belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecileri bilgilendirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) verilerine işaret eden Dujarric, yeni rakamların, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana, Batı Şeria genelinde yerleşimci saldırıları ve erişim kısıtlamaları nedeniyle 180'den fazla Filistinlinin yerinden edildiğini gösterdiğini aktardı.

Dujarric bu bağlamda, bu yıl yerinden edilen Filistinlilerin toplam sayısının 1500'ü aştığını, bu sayının şimdiden 2025'te kaydedilen toplam sayının yüzde 90'ına ulaştığını kaydetti.

Genel Sekreter Sözcüsü ayrıca, yerinden edilenlerin yüzde 40'ından fazlasının çocuk olduğunu, yerinden edilmenin insanların insani yardım desteğine bağımlılığını derinleştirdiğini ve genellikle ekonomik geçim kaynaklarının kaybıyla ilişkilendirildiğini vurguladı.

"Filistinlilerin iş yerlerine ve hizmet aldıkları yerlere erişimleri, İsrail güvenlik güçleri tarafından uygulanan sıkılaştırılmış hareket kısıtlamaları nedeniyle engellenmeye devam ediyor." diyen Dujarric, bölgedeki Filistinlilere "yüksek düzeyde şiddetin uygulanmaya devam ettiğini" de sözlerine ekledi."

Gazze'deki insani duruma değindi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin, İsrail'in devam eden yardım operasyonlarına yönelik kısıtlamalarının "zaten kritik olan insani durumu daha da kötüleştirdiğini" bildirdi.

Dujarric, bu kısıtlamalar nedeniyle Gazze'de, yedek parça ve bakım yağı eksikliğine bağlı olarak, hastanelerde jeneratör arızalarının sayısının arttığını belirtti.

Ayrıca, Gazze genelindeki birçok yerinden edilmiş kişinin yaşadığı bölgelerde böceklerin yaydığı yüksek enfeksiyon oranlarına değinen Dujarric, "Yalnızca geçen ay yaklaşık 23 bin şüpheli vaka kaydedildi." diye konuştu.

Dujarric, "Hijyen kitleri, böcek ilaçları ve uyuz tedavisi malzemelerinin tedariki kritik derecede düşük seviyede kalıyor ve bu da müdahale kabiliyetimizi sınırlıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Batı Şeria'da 1500'den Fazla Filistinli Yerinden Edildi - Son Dakika

Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e sürpriz uyarı: Artık buna son verin Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
ABD’li senatörden “kara harekatı“ iddiası: Büyük endişe duyuyorum ABD'li senatörden "kara harekatı" iddiası: Büyük endişe duyuyorum
Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı Tek tek vurdular Arap ülkesinde gece yarısı alarmı! Tek tek vurdular

22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
21:49
YPG’li Salih Müslim öldü
YPG'li Salih Müslim öldü
21:44
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
21:39
ABD’yi korku sardı FBI İran’ın Kaliforniya’ya saldırabileceğini ileri sürdü
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü
21:34
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
21:22
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 23:04:41. #7.13#
SON DAKİKA: BM: Batı Şeria'da 1500'den Fazla Filistinli Yerinden Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.