BM: Batı Şeria'da 1500'den Fazla Filistinli Yerinden Edildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da 2026 yılında 1500'den fazla Filistinlinin yerinden edildiğini ve bu sayının şimdiden 2025'te kaydedilen toplam sayının yüzde 90'ına ulaştığı belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecileri bilgilendirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) verilerine işaret eden Dujarric, yeni rakamların, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana, Batı Şeria genelinde yerleşimci saldırıları ve erişim kısıtlamaları nedeniyle 180'den fazla Filistinlinin yerinden edildiğini gösterdiğini aktardı.

Dujarric bu bağlamda, bu yıl yerinden edilen Filistinlilerin toplam sayısının 1500'ü aştığını, bu sayının şimdiden 2025'te kaydedilen toplam sayının yüzde 90'ına ulaştığını kaydetti.

Genel Sekreter Sözcüsü ayrıca, yerinden edilenlerin yüzde 40'ından fazlasının çocuk olduğunu, yerinden edilmenin insanların insani yardım desteğine bağımlılığını derinleştirdiğini ve genellikle ekonomik geçim kaynaklarının kaybıyla ilişkilendirildiğini vurguladı.

"Filistinlilerin iş yerlerine ve hizmet aldıkları yerlere erişimleri, İsrail güvenlik güçleri tarafından uygulanan sıkılaştırılmış hareket kısıtlamaları nedeniyle engellenmeye devam ediyor." diyen Dujarric, bölgedeki Filistinlilere "yüksek düzeyde şiddetin uygulanmaya devam ettiğini" de sözlerine ekledi."

Gazze'deki insani duruma değindi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin, İsrail'in devam eden yardım operasyonlarına yönelik kısıtlamalarının "zaten kritik olan insani durumu daha da kötüleştirdiğini" bildirdi.

Dujarric, bu kısıtlamalar nedeniyle Gazze'de, yedek parça ve bakım yağı eksikliğine bağlı olarak, hastanelerde jeneratör arızalarının sayısının arttığını belirtti.

Ayrıca, Gazze genelindeki birçok yerinden edilmiş kişinin yaşadığı bölgelerde böceklerin yaydığı yüksek enfeksiyon oranlarına değinen Dujarric, "Yalnızca geçen ay yaklaşık 23 bin şüpheli vaka kaydedildi." diye konuştu.

Dujarric, "Hijyen kitleri, böcek ilaçları ve uyuz tedavisi malzemelerinin tedariki kritik derecede düşük seviyede kalıyor ve bu da müdahale kabiliyetimizi sınırlıyor." ifadesini kullandı.