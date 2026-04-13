BM: Batı Şeria'da Etnik Temizlik Tehlikesi

13.04.2026 17:50
BM, Batı Şeria'da zorla yerinden edilmelerin etnik temizliğe yol açtığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'da zorla yerinden edilmelerin, günlük saldırılarla etnik temizliğe yol açtığını bildirdi.

BM raportörlerince yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin batısındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı yerleri hedef alan İsrail saldırıları ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki zorla yerinden edilmelerin yeniden artması konusunda ciddi endişe duyulduğu aktarıldı.

Bu durumun son bulması çağrısı yapılan açıklamada, "Bu yerinden edilme, terör ve hedefli saldırı döngüsünün nihai bir amacı Filistinliler için hayatı çekilmez hale getirmek ve onları topraklarından kalıcı olarak uzaklaştırmak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yerinden edilmiş sivillerin barındığı bilinen bölgeleri hedef almanın uluslararası insani hukukun ciddi bir ihlali olduğu kaydedilerek, bu durumun uluslararası eylem ve hesap verebilirliğin acil ihtiyacının acı bir hatırlatıcısı olduğuna işaret edildi.

"Batı Şeria'da 36 binden Filistinli zorla yerinden edildi"

Açıklamada, "(İsrail tarafından) Çok sayıda yerinden edilme emrine ve konutların yüzde 92'sini etkileyen yaygın yıkıma maruz kalan Gazze nüfusunun büyük çoğunluğu birçok kez zorla yerinden edildi." ifadeleri kullanıldı.

Çadırlarda ve derme çatma barınaklarda yaşayan sivillerin saldırılar, donma, sel ve bina çökmeleri gibi risklerin yanı sıra hayatta kalmaları için temel hizmetlerin eksikliğiyle karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, kadınlar ve çocukların orantısız bir şekilde bu eksikliklerin yükünü taşıdığına değinildi.

Açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da, özellikle Doğu Kudüs'te, zorla yerinden edilmenin keskin bir şekilde artmasından ciddi endişeliyiz. BM İnsan Hakları Ofisi'nin yeni bir raporuna göre, 2025'te yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin genişlemesi ve şiddetin yoğunlaşmasıyla birlikte 36 binden fazla Filistinli zorla yerinden edildi." ifadelerine yer verildi.

Yerinden edilmelerin, İsrail kolluk kuvvetleri ve onların desteklediği Filistinlilerin topraklarını gasbedenlerin terörizmi tarafından yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "Batı Şeria'da yerinden edilmeler, günlük saldırılarla etnik temizliğe yol açıyor. Bu saldırılar sonucunda kadınlar ve çocuklar öldürülüyor, yaralanıyor ve taciz ediliyor, Filistinlilerin evleri, tarım arazileri ve geçim kaynakları yaygın bir şekilde yok ediliyor." denildi.

Açıklamada, Gazze'de Filistinlilerin evlerinden ve topraklarından kitlesel olarak yerinden edilmesiyle birlikte gerçekleşen bu eylemlerin ölçeği ve modelinin, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden daha geniş bir etnik temizlik politikasını bir kez daha gösterdiğine vurgu yapıldı.

Ülkelerin yasal yükümlülüklerine uyması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail, yasa dışı işgaline son vermeli, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukukun ağır ihlallerine ilişkin soruşturmaları ve hesap verebilirliği sağlamak için etkili önlemler almalıdır. Uluslararası hukuka göre insanlığa karşı suç teşkil eden ve ilgili kişilerin bireysel cezai sorumluluğunu doğuran bu tür uygulamaların kesintisiz devam etmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

