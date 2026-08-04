BM Beşlisi Sudan'da Siyasi Süreci Destekliyor - Son Dakika
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BM Beşlisi Sudan'da Siyasi Süreci Destekliyor

BM Beşlisi Sudan\'da Siyasi Süreci Destekliyor
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BM, Sudan'da siyasi süreç için uluslararası işbirliğini artırmak üzere görüşmelere devam ediyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Ağustos (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Sudan konusunda faaliyet yürüten "Beşli" olarak bilinen beş uluslararası kuruluşun, kapsayıcı bir siyasi süreci teşvik etmek amacıyla Sudanlı siyasi paydaşlarla istişarelerini sürdürdüğünü bildirdi.

Beşli grup, Afrika Birliği, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi, Arap Birliği, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den oluşuyor.

Haq pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Beşli, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da haziran ayında gerçekleştirilen ön istişarelerin ardından, son günlerde Sudanlı sivil siyasi liderlerle bir araya gelerek güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere, siyasi sürecin ilerletilmesine yönelik öneri ve görüşleri ele almaya devam etti" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto'nun tüm taraflarla temas halinde olduğunu aktaran Haq, Haavisto'nun taraflara gerilimi azaltacak somut taahhütlerde bulunmaları ve çatışmaların sonlandırılması için samimi bir diyalog başlatmaları çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Sözcü yardımcısı, Haavisto'nun pazar günü Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim ile bir araya gelerek ülkedeki son gelişmeleri ve Hartum'a yapmayı planladığı ziyaretin hazırlıklarını ele aldığını belirtti.

Haq ayrıca Haavisto'nun, çatışmanın yatıştırılmasına yönelik tatbiki adımları görüşmek üzere Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Muhammed Hamdan Dagalu ile de temas halinde olduğunu ifade etti.

Hızlı Destek Kuvvetleri, Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile iç savaş halinde.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Beşlisi Sudan'da Siyasi Süreci Destekliyor - Son Dakika

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