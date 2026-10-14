BM Cenevre'de MIKTA Yemek Festivali'nde Türk mutfağı tanıtıldı - Son Dakika
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BM Cenevre'de MIKTA Yemek Festivali'nde Türk mutfağı tanıtıldı

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BM Cenevre\'de MIKTA Yemek Festivali\'nde Türk mutfağı tanıtıldı
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BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen MIKTA Yemek Festivali'nde Türk mutfağının dolma, baklava, köfte, lokum ve Türk kahvesi gibi lezzetleri tanıtıldı. Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, etkinliğin kültürlerarası diyaloğa katkı sunduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen "MIKTA Yemek Festivali"nde Türk mutfağının geleneksel lezzetleri öne çıktı.

Avustralya'nın ev sahipliğinde, MIKTA üyeleri Türkiye, Avustralya, Meksika, Endonezya ve Güney Kore'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliklerinin işbirliğiyle düzenlenen festivalde, üye ülkelerin mutfaklarına özgü geleneksel lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Festivalde Türk mutfağından dolma, baklava, köfte, lokum ve Türk kahvesi gibi lezzetler tanıtıldı.

Yoğun ilgi gören Türk standı, katılımcılardan tam not aldı.

Program kapsamında katılımcılara hitap eden Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, MIKTA'nın dönem başkanlığını yürüten Avustralya'ya, bu organizasyonun düzenlenmesindeki liderliği ve çabaları için teşekkür etti.

Usluer, "MIKTA, Türkiye açısından farklı platformlarda diyaloğu teşvik etmek ve çok taraflılığı güçlendirmek adına önemli bir platformdur. MIKTA üyesi 5 ülkenin tamamı G20 üyesidir. Bu durum, diyalog, işbirliği ve çok taraflı etkileşim için bölgeler arası özgün bir platform oluşturuyor. Çok taraflılık diplomasi ve uluslararası işbirliğinin yanı sıra aynı zamanda kültür, gelenekler ve yemekler aracılığıyla da hayat bulur. Ülkelerimiz farklı mutfak geleneklerine sahip olsa da her bir mutfak kendine özgü bir tarih ve kimlik hikayesi anlatıyor." diye konuştu.

Festivalin farklı kültürleri aynı sofra etrafında buluşturduğunu ve farklılıkların aynı zamanda güçleri olduğunu hatırlatan Usluer, etkinliğin, bu ruhun harika bir yansımasını sunduğunu da söyledi.

Usluer, "Yüzyıllar süren kültürel etkileşim ve Anadolu'nun zengin mirasıyla şekillenen Türk mutfağı, pek çok medeniyetin izlerini taşıyor. Türk mutfak kültürünün özünde misafirperverlik, cömertlik ve yemeği paylaşma geleneği yatar. Bugün, mercimek köftesi, kuru dolma, yaprak sarma, kadınbudu köfte ve lokmalık ıspanaklı börek gibi geleneksel Türk lezzetlerinden bir seçkiyi sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Hareketi'nin başlatıldığını hatırlatan Usluer, bu girişimin, 2022'de BM Genel Kurulu'nun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan eden kararıyla uluslararası düzeyde tanınırlık kazandığını vurguladı.

Usluer, o zamandan bu yana gıda festivallerinde tercihlerini geleneksel Türk ailelerinin bilgeliğiyle şekillenmiş, Sıfır Atık prensibine dayalı tariflerden yana kullandıklarını kaydetti.

MIKTA Yemek Festivali'ne, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Mustafa Güven ve MIKTA üyesi ülkelerin temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Kaynak: AA
Birleşmiş MilletlerYemek TarifiGastronomiDiplomasiEtkinlikKültürGüncelSon Dakika

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