BM'den ABD'nin İran'a Saldırı Gerginliği Uyarısı
BM'den ABD'nin İran'a Saldırı Gerginliği Uyarısı

20.02.2026 22:32
BM, ABD'nin İran'a yönelik askeri faaliyetlerini endişeyle izliyor ve diplomasi çağrısı yapıyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin İran'a olası saldırı hazırlıkları kapsamında bölgede artan askeri faaliyetler ile bunlara bağlı gergin söylemlerden "son derece endişeli" olduğunu yineledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği tarafından ABD'nin İran'a karşı güç kullanım tehdidi üzerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığına hitaben yazılan mektup hakkında Dujarric, söz konusu mektubu aldıklarını teyit ederek mektubun BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'a gönderildiğini söyledi.

Dujarric, "Size tekrar tekrar söyleyebilirim ki bölgede artan askeri faaliyetler, savaş oyunları, askeri donanma varlığı ve benzeri durumlar nedeniyle gördüğümüz gergin söylemlerden son derece endişeliyiz." diyerek ABD ile İran'a sorunları diplomasi yoluyla çözme çağrısı yaptı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, BM Genel Sekreteri Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığına mektup yazarak, ABD'nin İran'a karşı "güç kullanımı" yönündeki tehditlerinin sürdüğünü, bu durumun BM Antlaşması'nı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve bölgeyi yeni bir kriz ve istikrarsızlığa sürükleme riski taşıdığını dile getirmişti.

İran ile ABD arasında İran'ın nükleer programı konusunda dolaylı görüşmeler yürütülürken ABD, olası askeri saldırı için bölgeye askeri yığınak yapmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da dün düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında, İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini kaydederek "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

