BM'den Gannuşi'ye Serbest Bırakma Çağrısı

25.03.2026 20:01
BM, Gannuşi'nin keyfi tutuklandığını belirterek derhal serbest bırakılması için Tunus'u uyardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin "keyfi" şekilde cezaevinde tutulduğunu ve bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek Gannuşi'nin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'ndan yapılan açıklamada, Tunus hükümetinden Gannuşi'nin derhal serbest bırakılması, tutuklanma sürecinin bağımsız şekilde soruşturulması ve sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılmasını talep etti.

Çalışma Grubu tarafından 10 Kasım 2025'te hazırlanan rapora işaret edilen açıklamada, "Rapora göre Gannuşi'nin tutuklanması hukuki dayanağı olmayan keyfi bir uygulama. 17 Nisan 2023'te evinden herhangi bir mahkeme emri olmadan gözaltına alınan Gannuşi'nin ilk 48 saat boyunca ailesi ve avukatlarıyla iletişimi kesilmiş ve ardından ağır iddialarla tutuklanmıştır." denildi.

Gannuşi'nin temel ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine vurgu yapılan raporda, tutuklamanın siyasi içerikli olduğu, Gannuşi'nin siyasi ifadeleri nedeniyle hedef alındığı ve tutuklamaların siyasal gerekçelerle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Raporda, Gannuşi'nin yaşı ve sağlık durumu gözetilerek insani koşullarda muameleye tabi tutulması gerektiği vurgulandı.

Tunus makamlarına 6 ay içinde tavsiyelere uyum sağladıklarını gösteren somut adımlar ve bilgilendirme sunma çağrısı yapan BM Çalışma Grubu, ayrıca Gannuşi'nin bu süreçte uğradığı zararın tazmin edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tunus yönetimi ise daha önce yaptığı açıklamalarda, Gannuşi'nin "ülkenin güvenliği ve kamu düzeninin korunması" hedefiyle tutuklandığını ve uygulamaların yasal çerçevede gerçekleştiğini savunmuştu.

Tunuslu yetkililer, tutuklamaların herhangi bir siyasi baskı amacı taşımadığını, mahkemelerin bağımsız şekilde karar verdiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 20:59:46. #7.13#
