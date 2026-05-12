BM'den Gazze ve Batı Şeria'daki Şiddet Raporu

12.05.2026 00:01
BM, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelen şiddetin artışını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarına devam ettiği Gazze'de hafta sonu can kayıpları yaşandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Haq, "Güvenlikten sorumlu meslektaşlarımız, hava saldırıları, topçu atışları, donanma ateşi ve silahlı saldırıların yerleşim bölgelerini hedef aldığı çok sayıda olayı rapor etmektedir. Bu olayların, hafta sonu boyunca can kayıplarına yol açtığı bildirilmiştir." ifadesini kullandı.

Gazze'de pompa istasyonu jeneratörleri için gerekli olan yağlama malzemesinde sıkıntı yaşandığını aktaran Haq, şunları söyledi:

"Bu durum, halihazırda ciddi boyutlara ulaşmış olan halk sağlığı ve çevre risklerini daha da ağırlaştırmaktadır. Ortaklarımız, motor yağı ve yedek parçalar da dahil olmak üzere temel malzemelerin Gazze'ye acilen girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Zira kuyular ve tuzdan arındırma tesisleri de dahil olmak üzere daha kritik tesislerin arızalanma riski bulunuyor."

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet arttı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, işgal altındaki Batı Şeria ve çevresinde, İsrailli işgalcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddetine dikkati çekti.

Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov'un işgal altındaki Filistin topraklarında bir dizi temasta bulunduğunu aktaran Haq, BM yetkilisinin, bölgedeki "yıkımların, yerinden edilmenin, su erişim kısıtlamalarının" ve İsrailli işgalci şiddetinin insani etkilerini ve bunlara verilen yanıtı yerinde görmek için Batı Şeria'ya bir saha ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

Haq, Alakbarov'un ziyaretinde, Batı Şeria ve geri kalan bölgelerde, İsrailli yerleşimci şiddeti ve "zorla yerinden edilmede artış görüldüğüne dair" raporlara işaret ederek, "Alakbarov, yaşam biçimleri ve geçim kaynakları risk altında olan insanları desteklemek için dayanışma ve ortaklık çağrısında bulundu." dedi.

Bir soru üzerine Haq, İsrail'de tutuklu bulunan bir grup Filistinlinin hapishanelerde maruz kaldığı tecavüz ve cinsel saldırı vakalarıyla ilgili konuştu.

Söz konusu olayların BM tarafından "yakından izlenmekte ve soruşturulmakta" olduğunu belirten Haq, "Nitekim biz de gözaltında tutulan herkesin ya resmen suçlanıp yargılanması ya da aksi takdirde serbest bırakılması gerektiği yönündeki tutumumuzu açıkça ortaya koymuş bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı
Son 1 maç Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Premier Lig yolunda finale yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
