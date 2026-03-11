BM'den Güney Sudan'a Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Güney Sudan'daki çatışmalarda son 17 günde 160'tan fazla sivilin öldürüldüğünü bildirerek ülkede acil ateşkes çağrısı yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Seif Magango, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında Güney Sudan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Magango, Güney Sudan'daki çatışmalar sırasında sivillere yönelik ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin raporların kendilerine ulaştığını kaydetti.

Ülkede son 17 günde 160'tan fazla sivilin öldürüldüğü bilgisini paylaşan Magango, "Bunlardan en az 139'u 1 Mart'ta Ruweng İdari Bölgesi'ndeki Abiemnom bölgesinde Bul Nuer etnik grubuna mensup savaşçılar tarafından öldürüldü. 21 Şubat'ta ise Jonglei Eyaleti Ayod İlçesi Panko köyünde hükümet güçleri, sivilleri yiyecek yardımı vaadiyle bir araya çağırdıktan sonra ateş açarak 21 sivili öldürdü." dedi.

Magango, öldürülenler arasında 15 kadın ve 3 kız çocuğu olduğunu, aynı gün askerlerin Batı Bahr el Gazal Eyaleti'ndeki Wau Payam'ın Thiam köyünde 4 sivilin bağlanarak başlarının kesildiğini kaydetti.

Magango, çatışmaların sona erdirilmesi için taraflara ateşkes çağrısında bulunarak sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

İnsani yardımların ihtiyaç sahiplerine güvenli bir şekilde ulaştırılması gerektiğini belirten Magango, şu ifadeleri kullandı:

"Hayat kurtarmak ve bu çatışmayı müzakere yoluyla bir çözüme doğru yönlendirmek için mümkün olan en kısa sürede ateşkesin sağlanmasını talep ediyoruz. Çatışmanın tarafları ayrıca sivillere ve sivil hedeflere yönelik saldırılardan vazgeçmeli ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak, ihtiyaç sahibi herkese güvenli, sürekli ve sürdürülebilir insani yardım akışını sağlamalıdır."