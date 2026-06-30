BM'den Güney Sudan'daki Ölümlere Tepki - Son Dakika
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BM'den Güney Sudan'daki Ölümlere Tepki

30.06.2026 22:15
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BM, Jonglei eyaletinde 5 insani yardım çalışanının öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde dün 5 insani yardım çalışanının pusuya düşürülerek öldürülmesinden "derin üzüntü" duyulduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde dün BM ile çalışan yerel bir kurum tarafından işletilen yardım konvoyunun pusuya düşürüldüğünü belirten Dujarric, "5 insani yardım çalışanının öldürülmesinden dolayı derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Dujarric, saldırıda 4 insani yardım çalışanının da yaralandığını, bunların yanı sıra saldırıda çok sayıda sivilin öldüğünün veya yaralandığının da bildirildiğini aktardı.

Saldırının derhal soruşturulması ve sorumlularının hesap vermelerinin sağlanması çağrısında bulunan Dujarric, yılın başından bu yana Güney Sudan'da ihtiyaç sahibi topluluklara hizmet etmeye çalışırken 29 insani yardım çalışanının öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Öte yandan BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından bugün yayımlanan bir rapora da işaret eden Dujarric, "Güney Sudan'da ocak ile mart ayları arasında 760'tan fazla sivil öldürüldü. Bu, önceki yıla kıyasla yüzde 89'luk bir artış anlamına geliyor." dedi.

Dujarric, UNMISS'in raporunda ayrıca, çatışmayla bağlantılı cinsel şiddette de önemli bir artış kaydedildiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Güney Sudan, 3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Güney Sudan'daki Ölümlere Tepki - Son Dakika

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