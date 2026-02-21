BM'den İran'a Endişe Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den İran'a Endişe Açıklaması

21.02.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İran'daki askeri faaliyetler ve sert söylemlerden endişe duyduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, İran'la ilgili gelişmelerden büyük endişe duyduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric cuma günü düzenlediği basın toplantısında Xinhua'nın perşembe günü İran'ın BM Daimi Temsilciliği tarafından BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na gönderilen mektupla ilgili sorusuna verdiği yanıtta, "Bölgede artan askeri faaliyetler, savaş oyunları, artan donanma varlığı ve sertleşen söylemlerden son derece endişeli olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.

Dujarric, "Anlaşmazlıkların çözümü için hem ABD'yi hem de İran İslam Cumhuriyeti'ni diplomasiye bağlılıklarını sürdürmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mektupta her türlü askeri saldırıya "kararlı ve orantılı" şekilde karşılık vereceklerini ve BM Şartı uyarınca meşru müdafaa haklarını kullanacakları belirten İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri'ni "çok geç olmadan harekete geçmeye" çağırdı.

Dujarric, mektubun İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nin talebi üzerine Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'a iletildiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İran'a Endişe Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı Her yerden su fışkırıyor 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
’Sevdiğim Sensin’ dizisinde tepki çeken sahne Akıllara Zeynep başkan geldi 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:47:36. #7.11#
SON DAKİKA: BM'den İran'a Endişe Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.