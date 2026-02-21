BM'den İran'a Endişe Açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, İran'la ilgili gelişmelerden büyük endişe duyduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric cuma günü düzenlediği basın toplantısında Xinhua'nın perşembe günü İran'ın BM Daimi Temsilciliği tarafından BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na gönderilen mektupla ilgili sorusuna verdiği yanıtta, "Bölgede artan askeri faaliyetler, savaş oyunları, artan donanma varlığı ve sertleşen söylemlerden son derece endişeli olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.

Dujarric, "Anlaşmazlıkların çözümü için hem ABD'yi hem de İran İslam Cumhuriyeti'ni diplomasiye bağlılıklarını sürdürmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mektupta her türlü askeri saldırıya "kararlı ve orantılı" şekilde karşılık vereceklerini ve BM Şartı uyarınca meşru müdafaa haklarını kullanacakları belirten İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri'ni "çok geç olmadan harekete geçmeye" çağırdı.

Dujarric, mektubun İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nin talebi üzerine Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'a iletildiğini kaydetti.