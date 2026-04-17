BM'den İran'a Hürmüz Boğazı Açıklaması

17.04.2026 20:44
BM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilere açmasını memnuniyetle karşıladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "tüm ticari gemilere tamamen açmasını" memnuniyetle karşıladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Dujarric, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), İran İslam Cumhuriyeti'nin bugün yaptığı ve Hürmüz Boğazı'nın ateşkesin geri kalan süresi boyunca tüm ticari gemilere tamamen açık olduğunu duyurduğu açıklamayı memnuniyetle karşıladı." dedi.

Guterres'in İran'ın bu tutumunu "doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirdiğini aktaran Dujarric, "Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyrüsefer hak ve özgürlüklerinin tam olarak yeniden tesis edilmesine ve tüm taraflarca bunlara riayet edilmesine ihtiyaç duymaktayız." ifadelerini kullandı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin, mevcut çatışmadan barışçıl bir çıkış yolu bulmaya yönelik diplomatik çabalara tam desteğini sürdürdüğünü söyledi ve İran'ın bu adımının ateşkes sürecindeki diyaloğu güçlendirmesini umduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, gün içinde Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı açtığını doğrulamış ve "İran, Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Emlak Katılım, Papara’yı satın aldı Emlak Katılım, Papara'yı satın aldı
Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede
7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak

20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
