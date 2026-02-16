BM'den İsrail'e İnsani Yardım Uyarısı - Son Dakika
BM'den İsrail'e İnsani Yardım Uyarısı

16.02.2026 22:55
BM, İsrail'in Gazze'ye insani yardım engellemelerini kınadı ve acil çözüm çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in, ateşkes sürecinin devam ettiği Gazze'ye yönelik insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini bildirdi.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Sahayla ilgili son raporlara değinen Dujarric, "İnsani İşler Koordinasyonundaki meslektaşlarımız (Gazze'de) insani yardım operasyonlarının önemli engellerle karşılaşmaya devam ettiğini belirtiyor." ifadelerine yer verdi.

"Ürdün'den gelen sevkiyatlar, birden fazla boşaltma ve yeniden yükleme noktası gerektiren bir güzergahla sınırlandırılmıştır." diyen Dujarric, Mısır yönünden gelen yardım sevkiyatlarının da "yüksek bir geri dönüş oranıyla karşı karşıya" olduğunu aktardı."

Dujarric, İsrail yetkilileriyle koordinasyon gerektiren insani yardım hareketlerinin de engellerle karşılaştığı ve 6-11 Şubat tarihleri arasında koordine edilen yaklaşık 50 yardım girişiminden "sadece yarısına müsaade edildiği" bilgilerini paylaştı.

İsrail'in ayrıca, bugün Gazze'ye geçiş yapmaya çalışan iki yardım hareketini daha engellediğini söyleyen Dujarric, "Sahadaki ekiplerimiz, kısıtlamaları açıklığa kavuşturmak ve operasyonlarımızın ilerleyebilmesi için bir çözüm bulmak amacıyla yetkililerle görüşüyor." sözlerine yer verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım girişlerini kısıtlaması, İsrail ordusunun bombardımanlarıyla altyapısı tamamen tahrip olan bölgede yaşamaya çalışan Filistinlileri günlük temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıyor.

BM, uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşları, Gazze'de derin bir krize sebep olduğu gerekçesiyle İsrail'in bu engellemelerinin son bulması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze

