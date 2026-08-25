BM'den İsrail'e Kınama

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Eğitim Merkezi'ne zorla girmesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Dujarric, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), İsrail makamlarının ve güvenlik güçlerinin UNRWA (Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) Kalendiya Eğitim Merkezi'ne yasa dışı şekilde girmesi ve orada bulunması yönündeki bugünkü eylemini en sert şekilde kınamaktadır." dedi.

Guterres'in olaydan duyduğu derin endişeyi dile getirdiğini aktaran Dujarric, bu durumun, Filistinli gençlere 70 yılı aşkın süredir istihdama giden bir yol sunan tesisteki hayati önem taşıyan mesleki eğitimi aksatacağına dikkati çekti.

Dujarric, bunun mayıstan bu yana İsrail makamlarınca merkeze yapılan 5. izinsiz giriş olduğunu vurguladı.

"Kalendiya Eğitim Merkezi ve diğer UNRWA tesisleri BM'ye ait tesislerdir. Bu tesisler dokunulmazdır ve her türlü müdahaleden muaftır." diyen Dujarric, Uluslararası Adalet Divanı'nın, 22 Ekim 2025 tarihli istişari görüşünde yer aldığı şekliyle, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan BM tesislerinin dokunulmazlığına İsrail'in saygı göstermesi gereğine atıfta bulundu.

UNRWA yetkilileri, yerel saatle 10.00'da (TSİ 09.00), içeride 20 personel bulunduğu sırada 50'den fazla İsrailli görevli ve 4 zırhlı aracın tesise girdiğini bildirmiş ve bu izinsiz girişi "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.