BM'den KDC'ye Yaptırım Uzatımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den KDC'ye Yaptırım Uzatımı

BM\'den KDC\'ye Yaptırım Uzatımı
30.06.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Güvenlik Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımları 2027 yılına kadar uzattı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Haziran (Xinhua) -- BM Güvenlik Konseyi, pazartesi günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) yönelik yaptırımları 1 Temmuz 2027 tarihine kadar uzatan kararı kabul etti.

Güvenlik Konseyi kararları, Kongo'daki silahlı gruplara silah ambargosu uygulanmasını, belirli kişilere seyahat yasağı getirilmesini ve KDC Yaptırım Komitesi tarafından belirlenen kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor.

Konseyin 15 üyesinin oybirliğiyle kabul ettiği 2825 sayılı karar, KDC Yaptırım Komitesi'ne destek veren uzman grubunun görev süresini de 1 Ağustos 2027 tarihine kadar uzatıyor.

Kararda, uzman grubundan en geç 30 Aralık 2026'ya kadar Güvenlik Konseyi'ne bir ara rapor, en geç 15 Haziran 2027'ye kadar ise nihai rapor sunması istendi.

Kararda ayrıca, tüm devletler ile uzman grubu arasında işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı yapılırken, uzman grubu üyelerinin güvenliğinin sağlanmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Kararda, BM Genel Sekreteri'nin Mart 2017'de uzman grubunun iki üyesi ile onlara eşlik eden dört Kongo vatandaşının öldürülmesinden sorumlu kişilerin adalet önüne çıkarılması için Birleşmiş Milletler'in elinden gelen her şeyi yapacağı yönündeki taahhüdü de hatırlatıldı.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den KDC'ye Yaptırım Uzatımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi Sakarya'da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi
Silivri’de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı Silivri'de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı
Sakarya’da sahile İHA parçası vurdu Sakarya'da sahile İHA parçası vurdu
Nijerya’da Boko Haram’ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı Nijerya'da Boko Haram'ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Bitlis’te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, birini babası kurtardı, diğeri ise kayıp Bitlis'te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, birini babası kurtardı, diğeri ise kayıp

17:22
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
16:06
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:47
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak
İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
14:41
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 18:02:23. #7.12#
SON DAKİKA: BM'den KDC'ye Yaptırım Uzatımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.