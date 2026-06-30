BM\'den KDC\'ye Yaptırım Uzatımı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Haziran (Xinhua) -- BM Güvenlik Konseyi, pazartesi günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) yönelik yaptırımları 1 Temmuz 2027 tarihine kadar uzatan kararı kabul etti.

Güvenlik Konseyi kararları, Kongo'daki silahlı gruplara silah ambargosu uygulanmasını, belirli kişilere seyahat yasağı getirilmesini ve KDC Yaptırım Komitesi tarafından belirlenen kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor.

Konseyin 15 üyesinin oybirliğiyle kabul ettiği 2825 sayılı karar, KDC Yaptırım Komitesi'ne destek veren uzman grubunun görev süresini de 1 Ağustos 2027 tarihine kadar uzatıyor.

Kararda, uzman grubundan en geç 30 Aralık 2026'ya kadar Güvenlik Konseyi'ne bir ara rapor, en geç 15 Haziran 2027'ye kadar ise nihai rapor sunması istendi.

Kararda ayrıca, tüm devletler ile uzman grubu arasında işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı yapılırken, uzman grubu üyelerinin güvenliğinin sağlanmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Kararda, BM Genel Sekreteri'nin Mart 2017'de uzman grubunun iki üyesi ile onlara eşlik eden dört Kongo vatandaşının öldürülmesinden sorumlu kişilerin adalet önüne çıkarılması için Birleşmiş Milletler'in elinden gelen her şeyi yapacağı yönündeki taahhüdü de hatırlatıldı.