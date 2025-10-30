BM'den Küba'ya Ambargo Kaldırma Çağrısı - Son Dakika
BM'den Küba'ya Ambargo Kaldırma Çağrısı

30.10.2025 00:19
BM Genel Kurulu, 165 ülkenin desteğiyle ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargonun kaldırılmasını istedi.

Birleşmiş Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, bu yıl da ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik ve ticari ambargonun kaldırılmasını talep eden karar tasarısını onayladı.

KÜBA KARARI KABUL EDİLDİ

Karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda oylandı. Oylamada 165 ülke, ambargonun kaldırılması yönünde oy verdi.

Aralarında ABD ve İsrail'in de bulunduğu 7 ülke, karar tasarısına karşı "hayır" oyu kullandı. 12 ülke de çekimser kaldı.

ABD'Yİ KINADILAR

Kararda, ABD'nin Küba'ya yönelik "ekonomik, ticari ve finansal" ambargosunu sonlandırması istendi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, burada yaptığı konuşmada, Küba'yı "dünya çapındaki terör örgütlerini desteklemekle" suçlayan ABD yönetimini kınadı.

Parrilla, "Küba, terörizmin kurbanıdır, bu nedenle yıllardır bu meclis önünde gösteriler düzenliyoruz ve bugün bile ülkeye yönelik terör eylemleri ABD topraklarından organize ediliyor ve finanse ediliyor." dedi.

"KÜBA ASLA TESLİM OLMAYACAK"

Küba'nın asla teslim olmayacağını belirten Parrilla, ambargonun kaldırılması için oy veren ülkelere teşekkür etti ve bu adımın "barışsever bir halk lehine adaletli bir eylem" olduğunu söyledi.

BM Genel Kurulu'nda 1992'den bu yana kabul edilen karar tasarılarında, ABD'ye ambargoyu sonlandırma çağrısında bulunuluyor. Bağlayıcılığı bulunmayan BM Genel Kurulu kararı, tavsiye niteliği taşıyor ve uluslararası toplumun tutumunu gösteriyor.

AMBARGO 65 YILDIR DEVAM EDİYOR

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargolar, ilk kez 1960 yılında başlamış ve ilerleyen yıllarda kapsamı daha da genişlemişti.

Geçen sene BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 187 ülke ambargonun kaldırılması yönünde oy verirken, ABD ve İsrail "hayır" oyu vermiş, Moldova da "çekimser" oy kullanmıştı.
Kaynak: AA

Küba

Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! ''Bilir'' çifti için zamanla yarış
FED, faiz kararını açıkladı
Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı
