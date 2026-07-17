BM'den Myanmar'daki Tekne Faciasına Endişe - Son Dakika
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BM'den Myanmar'daki Tekne Faciasına Endişe

BM\'den Myanmar\'daki Tekne Faciasına Endişe
17.07.2026 14:20
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BM Genel Sekreteri Guterres, Myanmar açıklarında alabora olan teknelerdeki 500'den fazla kişi için endişeli.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 500'den fazla kişiyi taşıyan iki teknenin Myanmar açıklarında alabora olduğu yönündeki haberlerden "derin endişe ve üzüntü" duyduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, "Genel Sekreter, Uluslararası Göç Örgütü ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin endişelerini paylaşarak, son günlerde Myanmar açıklarında 500'den fazla kişiyi taşıyan iki teknenin alabora olmuş olabileceğine ilişkin haberlerden derin üzüntü duyduğunu ifade etmektedir" dedi.

Dujarric, ilk belirlemelere göre haziran ayı sonlarında Myanmar'ın Arakan eyaletinden yola çıkan teknelerdeki yolcuların büyük bölümünü Arakanlıların (Rohingya) oluşturduğunu, yolcular arasında Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki mülteci kamplarından gelenlerin de yer aldığını belirtti.

Teknelerden biriyle yola çıkmasından kısa süre sonra bağlantının kesildiğini kaydeden Dujarric, diğer teknenin ise 8 Temmuz'da Myanmar açıklarında alabora olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

"Bu yıl Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'nde 300 kişinin kayıp olduğu veya öldüğü bildirildi. Bu trajedi doğrulandığında bu bilanço daha da artacak" diyen Dujarric, Rohingya mültecileri ve onları barındıran topluluklar için uluslararası destek çağrısını yineledi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Myanmar, Güncel, Dünya, Son Dakika

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