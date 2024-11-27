BM'den Rusya-Ukrayna Savaşı'na acil çözüm çağrısı - Son Dakika
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BM'den Rusya-Ukrayna Savaşı'na acil çözüm çağrısı

BM, savaşta tırmanışı durdurmak ve sivil kayıpları önlemek için diplomasi ve barış çağrısı yaptı.

27.11.2024 19:47
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Tehlikeli tırmanış döngüsünü tersine çevirmeliyiz." çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşler Birimi'nde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son günlerde halihazırda son derece hassas olan durumda tırmanışa geçildiğini kaydetti.

Jenca, bunun son derece endişe verici olduğunu belirterek, Kuzey Kore'ye ait askerlerin çatışma bölgesine sevk edildiğine dair haberlerin ardından durumun daha da karmaşık hale geldiğini söyledi.

Buna ek olarak, balistik füzelerin kullanımı ve buna ilişkin tehditlerin ciddi ve tehlikeli bir gelişme olarak öne çıktığına işaret eden Jenca, "Uluslararası insancıl hukuka göre, çatışmanın tarafları, saldırı yöntem ve araçlarının seçiminde tüm makul önlemleri alarak, sivil kayıpları, yaralanmaları ve sivil altyapılara verilen zararı önlemek veya en aza indirmekle yükümlüdür." uyarısında bulundu.

"Sivillere yönelik tüm saldırıları kınıyoruz"

Jenca, "Sivil hedeflere ve kritik altyapılara yönelik tüm saldırıları, kullanılan silah sisteminden bağımsız olarak, kınıyoruz." dedi.

Tüm taraflara, gerilimi azaltmak ve savaşı daha da şiddetlendirebilecek, sivil halka daha fazla acı çektirebilecek ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atabilecek her türlü eylem ve söylemden kaçınma çağrısında bulunan Jenca, bu endişe verici gelişmelerin yanı sıra sistematik olarak süren Rus hava saldırılarının Ukrayna genelinde yıkıma yol açmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Jenca, bu savaşın maliyetinin Ukrayna halkı ve dünya için çok yüksek olduğunu ve her geçen gün arttığını belirterek, "Tehlikeli tırmanış döngüsünü tersine çevirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı, bunun için de BM Şartı, uluslararası hukuk ve BMGK kararları doğrultusunda adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış için gerçek siyasi irade ve kapsayıcı diplomatik çaba gerektiğine işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den Rusya-Ukrayna Savaşı'na acil çözüm çağrısı - Son Dakika

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