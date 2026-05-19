BM'den San Diego Saldırısına Kınama

19.05.2026 21:23
BM Genel Sekreteri Guterres, San Diego İslam Merkezi'ndeki saldırıyı şiddetle kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, "Genel Sekreterin, dün California'nın San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği ölümcül saldırıyı şiddetle kınadığını bildirebilirim." ifadesini kullandı.

Genel Sekreterin, ibadet yerlerine yapılan saldırıların özellikle iğrenç olduğunu yeniden teyit ettiğini aktaran Dujarric, nefret ve hoşgörüsüzlüğün her türlüsüne karşı acilen mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dujarric, "Genel Sekreter, kurbanların ailelerine en içten taziyelerini sunuyor. Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğunu belirterek saldırının tam olarak soruşturulması çağrısında bulunuyor." dedi.

-"Bu nefret suçu son derece trajik ve acı vericidir"

BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos da yaptığı yazılı açıklamada, San Diego'daki en büyük camiye düzenlenen ve aralarında cesur bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç saldırı karşısında şok olduğunu ifade etti.

Moratinos, "Bu nefret suçu, özellikle İslam'ın en kutsal dönemlerinden biri olan ve Müslüman topluluklar için derin inanç, tefekkür ve birlik zamanı olan Kurban Bayramı'na giden Zilhicce ayının başında meydana geldiği için son derece trajik ve acı vericidir." ifadesini kullandı.

İbadet yerlerine ve ibadet edenlere yönelik saldırıların toplumlarda yeri olmaması gerektiğini belirten Moratinos, UNAOC'un ailelerin yanında kurbanların yasını tuttuğunu ve Müslüman toplumuyla tam dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

San Diego İslam Merkezi'ne saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

