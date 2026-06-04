BM'den Suriye'ye Kimyasal Silah Desteği Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılması çabalarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getirerek, bu konuda uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Nakamitsu, "Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılması hakkında toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

Suriye'deki hükümetin, ülkede önceki rejimden kalan kimyasal silah programının ortadan kaldırılması için BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yetkilileri ile düzenli olarak temaslarını sürdürdüğünü belirten Nakamitsu, bu işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Nakamitsu, "Bu çabalarda aşılması gereken önemli ve uzun süreli zorluklar göz önüne alındığında, devam eden işbirliğini memnuniyetle karşılıyor ve konseyin son toplantısından bu yana önemli ilerleme kaydedildiğini bildirmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Suriye'nin işbirliğinin "hayati önemde" olduğuna vurgu yapan Nakamitsu, uluslararası toplumu da Suriye'yi kimyasal tüm silahlardan arındırmak için devam eden çabalara tutarlı destek vermeye çağırdı.

Nakamitsu, BM Güvenlik Konseyi üyelerine de seslenerek, "Bu konseyin üyelerini bir kez daha birleşmeye ve bu eşi görülmemiş çabanın gerektirdiği desteği sağlamada liderlik göstermeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.