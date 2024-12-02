BM'den Suriye'ye Yeni Barış Çağrısı - Son Dakika
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BM'den Suriye'ye Yeni Barış Çağrısı

BM\'den Suriye\'ye Yeni Barış Çağrısı

Pedersen, Suriye'deki çatışma için uluslararası örgütleri acil siyasi katılıma davet etti.

02.12.2024 18:47
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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de son zamanlarda tırmanan gerilimi yakından izlediğini çatışmanın çözümü için yeni bir süreç başlatmaya hazır olduğunu söyledi. Pedersen, çatışmanın taraflarının "Sivilleri ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüklerine uluslararası hukuk çerçevesinde saygı göstermeleri gerektiğini" belirtti.

Pedersen yaptığı açıklamada "Suriye'de gördüğümüz şey, şimdiye kadar açıkça yapılması gereken şeyi gerçekleştirmede kolektif bir başarısızlığın işareti: Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararını uygulamak için gerçek bir siyasi süreç" dedi.

Suriye'de, son gelişmelerin siviller için ciddi riskler taşıdığını, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenlik için ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Pedersen, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin acil bir öncelik olarak sivilleri ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüklerine uluslararası hukuk çerçevesinde saygı göstermeleri gerektiğini güçlü bir şekilde vurguluyorum... Kan dökülmesini engellemek ve Suriye'nin 2254 sayılı karara uygun olarak siyasi bir çözüm üzerine odaklanmak için Suriye ve uluslararası paydaşlar arasında acil ve ciddi siyasi katılım çağrısında bulunuyorum"

BM Temsilcisi uluslararası ve yerel aktörleri yeni ve kapsamlı barış görüşmeleri için tüm taraflarla temas kurmaya devam etmek ve bir araya getirmek amacıyla göreve hazır olduğunu vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2015 yılında kabul ettiği 2254 sayılı kararında, Suriye'deki çatışmanın sona erdirilmesi için Suriye'de tüm tarafların katılımıyla yeni bir anayasa ve serbest, adil seçimlerin yapılmasını içeren siyasi bir geçiş süreci önerilirken, terörle mücadele önlemleri de yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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