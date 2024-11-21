BM'den UCM'ye Destek - Son Dakika
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BM'den UCM'ye Destek

BM, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkan tutuklama emrine saygı göstermek gerektiğini belirtti.

21.11.2024 21:48
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin ardından, "Roma Statüsü'ne taraf olan ülkeler, UCM'nin kararlarına saygı gösterme ve bunları yürürlüğe koyma yükümlülüğüne sahiptir ve bu doğrultuda hareket etmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Laurence, AA muhabirinin, UCM'nin, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

UCM'nin Roma Statüsü kapsamındaki bağımsızlığına ve yetkisine, yargı yetkisine sahip olduğu tüm durumlar ve davalarda saygı duyduklarını belirten Laurence, şunları kaydetti:

"En ciddi uluslararası suçlar için hesap verebilirliği artırma çalışmalarını tam anlamıyla destekliyoruz. Roma Statüsü'ne taraf olan ülkeler, UCM'nin kararlarına saygı gösterme ve bunları yürürlüğe koyma yükümlülüğüne sahiptir ve bu doğrultuda hareket etmelerini bekliyoruz."

UCM, bugün açıkladığı kararda, " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmişti.

Kaynak: AA

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