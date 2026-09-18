BM'den Yemen uyarısı, çatışmaların tırmandığı ülkede 112 binden fazla kişi yerinden edildi - Son Dakika
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BM'den Yemen uyarısı, çatışmaların tırmandığı ülkede 112 binden fazla kişi yerinden edildi

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BM Uluslararası Göç Örgütü Yemen Misyon Şefi Abdusattor Esoev, çatışmaların yaşandığı Yemen'de 112 binden fazla kişinin yerinden edildiğini, bu hareketliliğin büyük çoğunlukla son iki hafta içinde gerçekleştiğini bildirdi. Esoev, yolların ulaşıma kapalı olduğunu ve insani yardım erişiminin ciddi şekilde kısıtlandığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen Misyon Şefi Abdusattor Esoev, çatışmaların yaşandığı Yemen'de 112 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Esoev, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Ordu ile Husiler arasında çatışmaların yaşandığı Yemen'deki durumun son bir haftada hızla kötüleştiğine işaret eden Esoev, yerinden edilenlerin sayısının 3 kat arttığını söyledi.

Esoev, "Sahada IOM ekibi, büyük çoğunluğu son iki hafta içinde olmak üzere 112 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildiriyor. Bu hareketlilik özellikle Yemen'in batı kıyısı ve Taiz bölgesinde yoğunlaşıyor." dedi.

Yolların hala ulaşıma kapalı olduğunu söyleyen Esoev, iletişimin sürekli kesildiğini ve insani yardım erişiminin ciddi şekilde kısıtlı olduğunu vurguladı.

"Mevcut koşullar nedeniyle her bölgeye ulaşılamıyor"

AA muhabirinin, "Yemen'de yerinden edilmiş insanların korunması çağrısında bulundunuz. Yerinden edilmiş insanlara yardım dağıtımı konusunda herhangi bir kısıtlamayla karşılaşıyor musunuz? Hükümet kontrolündeki bölgeler ile Husilerin kontrolündeki bölgelerde bu konudaki mevcut durum nedir?" sorusunu yanıtlayan Esoev, sahadaki ortaklarının gerçek anlamda zorluklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Esoev, "Yollara erişim engellenmiş durumda. Mevcut koşullar nedeniyle her bölgeye ulaşılamıyor. Dolayısıyla yardım edebildiğimiz ve hala erişimimizin olduğu, hükümet kontrolündeki bölgelerden biri olan Taiz'e gelen insanlara yardım ulaştırabiliyoruz. Yani hükümet kontrolündeki bölgelerde her türlü destek ve mümkün olan tüm yardımlar sağlanıyor ve insanlara ulaşılabiliyor." dedi.

Erişimin güç olduğu yerlere yardım ulaştıramadıklarına da işaret eden Esoev, buna rağmen hükümet ve sahadaki tüm ortaklarla yakın bir koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
UluslararasıGüncelYemenSon Dakika

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