BM'den Yunanistan'a İşkence Uyarısı

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Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceyi Önleme Alt Komitesi, özgürlüklerinden mahrum bırakılan kişileri işkence ve kötü muameleden korumak için daha fazla önlem alması gerektiği yönünde Yunanistan'a çağrıda bulundu.

BM İşkenceyi Önleme Alt Komitesi uzmanları, 6-17 Ekim tarihlerinde Yunanistan'da hapishaneleri, psikiyatri kurumları ve gözaltı merkezlerini ziyaret etmesinin ardından yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yunanistan'ın, özgürlüklerinden mahrum bırakılan kişileri işkence ve kötü muameleden korumak ve ulusal önleme mekanizmasının etkili ve önemli bir rol oynamasını sağlamak için daha fazla önlem alması gerekiyor." denildi.

Komitenin, Yunanistan hükümetine, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin işkence ve kötü muamelesini önlemeye ilişkin gözlemlerini ve önerilerini içeren gizli bir rapor sunacağı kaydedilen açıklamada, Yunanistan'a bu raporu kamuoyuna açıklama çağrısında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Komite Başkanı Anica Tomsic, Yunanistan'ın son yıllarda göç ve ulusal ekonomiyle ilgili olanlar da dahil önemli zorluklarla karşı karşıya kaldığını ancak işkence ve kötü muameleyi önleme konularında daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

???????Tomsic, "Özgürlüklerinden mahrum bırakılan kişilerin haklarını iyileştirmeyi amaçlayan adımlar atıldığını anlıyoruz. Ancak eksikliklerin giderilmesi ve tutukluları korumak, işkence ve kötü muameleyi önlemek için acil eylem gerekiyor." ifadelerini kullandı.