BM: Faşir'deki Hızlı Destek Kuvvetleri Soykırım İşliyor

19.02.2026 13:11
BM, Sudan'daki HDK'nın Arap olmayan topluluklara yönelik eylemlerinin soykırım özellikleri taşıdığını bildirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan için Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu, Sudan'da ordu ile çatışan ve Faşir kentini ele geçiren Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) burada özellikle Arap olmayan topluluklara karşı davranışlarının "soykırıma işaret eden özellikler taşıdığını" belirtti.

Misyon, 18 aylık bir kuşatmanın ardından HDK tarafından Ekim 2025'te alınan Faşir kentindeki duruma ilişkin "Faşir'deki Soykırımın Belirleyici Özellikleri" başlıklı bir rapor yayımladı.

HDK'nin Faşir ve çevresinde Arap olmayan topluluklara karşı koordineli bir yıkım kampanyası düzenlediği aktarılan raporda, "Bu, soykırıma işaret eden özellikler taşındığını gösteriyor. Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar belgelendirilirken, kanıtlar en az üç temel soykırım eyleminin işlendiğini ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, bu soykırım eylemleri arasında koruma altındaki bir etnik grubun üyelerinin öldürülmesi, ciddi bedensel ve zihinsel zarara neden olunması ile grubun tamamen veya kısmen fiziksel olarak yok edilmesine yol açacak şekilde kasıtlı olarak yaşam koşullarının oluşturulmasının yer aldığına işaret edildi.

"Bunların hepsi uluslararası hukuka göre soykırım suçunun temel unsurlarıdır." ifadelerine yer verilen raporda, HDK'nin etnik kökenine göre kişileri hedef alan sistematik cinayetlerinin yanı sıra cinsel şiddet, yıkım ve özellikle Zaghawa gibi Arap olmayan toplulukların ortadan kaldırılması çağrısında bulunan kamuoyu açıklamalarından çıkarılabilecek tek makul sonucun "soykırım niyeti" olduğuna vurgu yapıldı."

"Bunlar, soykırımın tanımlayıcı özelliklerini taşıyan planlı bir operasyonun parçası"

Raporda görüşlerine yer verilen BM Sudan için Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Mohamed Chande Othman, Faşir ve çevresindeki saldırılar ve koordinasyonun, burada işlenen suçların savaşın rastgele aşırılıkları olmadığını gösterdiğini bildirdi.

Othman, şunları kaydetti:

"Bunlar, soykırımın tanımlayıcı özelliklerini taşıyan planlı ve organize bir operasyonun parçası. Yetki düzeyindeki tüm failler hesap vermeli. Kanıtlar soykırımı gösteriyorsa, uluslararası toplumun önleme, koruma ve adaletin sağlanması konusunda daha büyük bir yükümlülüğü var."

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Çad sınırına bitişik ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin hemen hemen tamamına hakim olan HDK, Ekim 2025'te bölgenin en büyük şehri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmiş ve ciddi katliamlar yaptığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Sudan, Son Dakika

