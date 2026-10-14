BM, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırı ve yardım engelinin sürdüğünü açıkladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının devam ettiğini belirterek, insani yardımlar konusunda da engellemelerin sürdüğü uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze'de ateşkese rağmen dün ve bugün buranın tüm bölgelerinde, çok sayıda hava saldırısı, topçu ateşi, bina imha patlamaları, denizden ateş açma ve silahlı saldırı kaydedildiğini vurgulayan Haq, özellikle bu ihlallerin "Sarı Hat" olarak adlandırılan çizginin batısında gerçekleştiğini söyledi.

Haq, bu ihlaller için "Sivillerin ve sivil altyapının her zaman korunması gerektiğini tekrar vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, BM ve ortaklarının Gazze'ye acil ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Haq, ancak insani yardım malzemelerinin insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz olduğuna dikkati çekti.

Haq, "Ortaklarımız, yardımların yetersiz finansman ve İsrail'in engellemeleri nedeniyle kısıtlandığını söylüyor. Bunlar arasında motor yağı ve yedek parça gibi kritik ithalatlara getirilen sınırlamalar ve Gazze'nin yüzde 64'ünden fazlasına getirilen erişim kısıtlamaları yer alıyor." dedi.