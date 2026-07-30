BM Gazze'de Sağlık Riski Azaltma Çabalarını Artırdı - Son Dakika
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BM Gazze'de Sağlık Riski Azaltma Çabalarını Artırdı

BM Gazze\'de Sağlık Riski Azaltma Çabalarını Artırdı
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BM, Gazze'de halk sağlığı risklerini azaltmak için kemirgen kontrolü ve su erişimini artırıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler insani yardım kuruluşları ve ortaklarının, Gazze halkının karşı karşıya olduğu önemli halk sağlığı risklerinin azaltılmasına yönelik çabalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada, bu ayın başlarında yapılan değerlendirmelerde, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı alanların yüzde 83'ünde yaygın kemirgen ve ektoparazit istilası tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca bölgede kanalizasyon sularının sokaklara taştığı, durgun su alanlarının bulunduğu ve sanitasyon koşullarının kötü olduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, bu hafta insani yardım ortakları, kemirgen kontrol çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda BM Kalkınma Programı ve diğer ortaklar, bölgeye Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği kemirgen ilacından her gün dokuz ton dağıtıyor.

Açıklamada, "Halk sağlığı risklerini azaltmak için acilen yedek parça ve motor yağı gibi kritik öneme sahip ekipman ve malzemelere sürekli erişim sağlanması gerekiyor. Gazze'de katı atık yönetimini üstlenen ortakların, İsrail güçlerince erişimin kısıtlandığı bölgelerdeki çöp depolama alanlarına ulaşımına izin verilmesi de hayati önem taşıyor. İsrail'in erişim kısıtlaması getirdiği alanlar, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 65'ini oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.

Suya erişimin de ailelerin her gün karşı karşıya kaldığı bir zorluk olmaya devam ettiğini kaydeden ofis, BM ve ortaklarının, yüz binlerce çocuğun ve ailelerinin, su, sanitasyon ve hijyen gibi temel hizmetlere erişimini sağlamak üzere büyük gayret sergilediğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, çarşamba günkü basın toplantısında, BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Han Yunus'ta yaklaşık 7.000 kişiye fayda sağlaması beklenen merkezi bir su kuyusunun inşasını desteklediğini söyledi. Haq, UNICEF'in, Gazze kentinde çatışmalarda hasar görmeden önce 700.000 kişiye hizmet veren Şeyh Aclin Atık Su Arıtma Tesisi'nin temizlenmesi çalışmalarına da katıldığını belirtti.

Haq, bu haftanın başlarında BM Operasyonel Uydu Uygulamaları Programı ve ortaklarının, tahmini öğrenci nüfusunun yaklaşık yüzde 56'sını oluşturan, anaokulu ve okul çağındaki yaklaşık 430.000 çocuğun, Gazze genelinde 600'den fazla geçici öğrenim merkezine kayıt olduğu tahmininde bulunduğunu söyledi.

Bu öğrenim merkezlerinin bir kısmında, yeni okul yılı başına kadar çocukların geride kaldıkları konuları telafi etmelerine yardımcı olacak programlar yürütüldüğüne dikkat çeken Haq, buna rağmen okul çağındaki çocukların neredeyse yarısının hala öğrenim imkanlarına yeterli erişimi bulunmadığını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Gazze, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Gazze'de Sağlık Riski Azaltma Çabalarını Artırdı - Son Dakika

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