BM Genel Kurul Başkanı Rahman, COP31 öncesi taahhütlerin eyleme dönüşmesini istedi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman, kasımda Türkiye'nin başkanlığında düzenlenecek COP31 Parlamenterler Toplantısı'nda, taahhütlerin eyleme, vaatlerin güvene dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Rahman, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Geleceğe Uygun Bir Gezegen: İklim Eylemi Yoluyla Güveni Yeniden İnşa Etmek" başlıklı özel etkinlikte konuştu.

Antalya'daki COP31 öncesinde düzenlenen etkinliğin üstlenicisi olarak açılış konuşması yapan Rahman, "Şimdi görevimiz, taahhütleri eyleme, vaatleri güvene dönüştürmektir. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı, işbirliği ve kolektif eylem yoluyla uygulamayı gündeminin merkezine koymuştur ve bu tam da önümüzdeki sınavdır." ifadelerini kullandı.

Rahman, BM üyesi devletlerin, ulusal olarak belirlenmiş katkılarını, iklim hedeflerini, ulaşılabilir kılmakla tutarlı, finanse edilmiş ve ölçülebilir eylemlere dönüştürmeye hazır şekilde Antalya'ya gelmeleri gerektiğini vurguladı.

Bu alanda uygulamanın, en çok risk altında bulunan ülkelerden başlaması gerektiğini söyleyen Rahman, bunları, gelişmekte olan küçük ada devletler, en az gelişmiş ülkeler ve alçak kıyı toplulukları olarak sıraladı.

Rahman, kayıp ve zararlara müdahale fonunun yeterli kaynakla desteklenmesi ve acil önceliği olan topluluklara zamanında yardım sağlamasının önemini vurgulayarak, "Adalet, yalnızca kırılganlığın kabul edilmesinden fazlasını gerektirir, müdahaleye yönelik finansman sağlanmasını da zorunlu kılar." diye konuştu.

İklim felaketleri konusunda bazı örnekler veren Rahman, 2000 yılından bu yana dağ buzullarının kütlelerinin yaklaşık yüzde 6,2'sini kaybettiğini, mevcut iklim politikaları uygulansa dahi, küresel sıcaklık artışının 2,8 santigrat dereceye ulaşmasının beklendiğini hatırlattı.

Rahman, "COP 31, tekrarladığımız vaatlerle değil, koruduğumuz insanlarla değerlendirilsin. Güveni işte böyle yeniden tesis ederiz. Geleceğe uygun bir gezegeni işte böyle inşa ederiz." dedi.