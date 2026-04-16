BM Genel Sekreter Adayları Vizyonlarını Sunacak

16.04.2026 22:00
BM'de genel sekreter adayları, 21-22 Nisan'da üye devletlere vizyonlarını tanıtacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği seçimi için aday olan isimlerin, haftaya BM'de düzenlenecek programda üye devletlere vizyonlarını anlatacağı ve gelen soruları cevaplayacağı bildirildi.

BM Genel Kurulu Başkanlığı basın ofisinden paylaşılan açıklamada, yeni BM genel sekreter adaylarının "etkileşimli diyaloglar" adı altında ilk kez 21 ve 22 Nisan'da üye devletlerin karşısına çıkacağı belirtildi.

BM Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock tarafından yönetilecek etkileşimli diyaloglar programında, adayların; yaklaşık 10 dakika sürecek konuşmalarında, BM'ye ilişkin vizyonlarını ortaya koyacağı, ardından üye devletlerin, liderlik deneyim ve nitelikleri, BM reformu ile barış, güvenlik ve insan hakları hakkındaki sorularını yanıtlayacağı ifade edildi.

Yaklaşık 3 saat sürecek diyalog sırasında dünyanın dört bir yanından sivil toplum kuruluşlarının her adaya soru yöneltebileceği de kaydedildi.

Guterres'in süresi 31 Aralık'ta sona eriyor

BM genel sekreter adayları listesinde eski Şili Başbakanı Michelle Bachelet Jeria, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Arjantinli Rafael Mariano Grossi, BM Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) Genel Sekreteri Kosta Rikalı Rebeca Grynspan Mayufis ve Senegal'in eski Cumhurbaşkanı Macky Sall bulunuyor.

BM Genel Sekreterliği seçimlerine girecek adayın, BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üye tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan gizli oylamada en az 9 oy alarak onaylanan adayların kazanması için BM Genel Kurulu'ndaki seçimde de üye devletlerden en az 97 oy toplaması gerekiyor.

1 Ocak 2017'den bu yana 2 dönemdir görev yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in süresi, 31 Aralık'ta sona eriyor.

Kaynak: AA

