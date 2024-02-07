BM Genel Sekreteri Guterres, Çinlilere Ay Yeni Yılı için dileklerini iletti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Salı günü Ejderha Yılı'nı kutlamak üzere bir video yayımlayarak, dünya genelindeki tüm Çinlilere Ay Yeni Yılı için en içten dileklerini iletti.
Guterres ayrıca çok taraflılığa verdiği kararlı destek için Çin'e şükranlarını sundu.
Sözlerine dünya genelindeki Çin toplumuna Ay Yeni Yılı dileklerini ileterek başlayan Guterres, Çince "Chunjie Kuaile" (Ay Yeni Yılınız Kutlu Olsun) ifadesini kullandı.
BM Genel Sekreteri, "Ejderha Yılı'na girerken en içten selamlarımı göndermekten memnuniyet duyuyorum. Ejderha; enerji, bilgelik, koruma ve iyi şansı sembolize ediyor. Günümüzdeki küresel zorlukların üstesinden gelebilmek için bu niteliklere ihtiyacımız var" dedi.
Guterres, "Ay Yeni Yılı'nın ilk kez BM tatil takviminin bir parçası olması" nedeniyle Birleşmiş Milletler'deki bu yılki kutlamasının "özel" olduğunu vurguladı.
Guterres, "Birleşmiş Milletler'e, çok taraflılığa ve küresel ilerlemeye verdikleri sarsılmaz desteklerden dolayı Çin'e ve Çin halkına teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir, adil ve barışçıl bir geleceği birlikte gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.
BM Genel Sekreteri, mesajını sıcak bir gülümseme ve Çince içten bir "Teşekkür ederim" ifadesiyle tamamladı.
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