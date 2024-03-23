BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınadı. Saldırıda 40 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı. Guterres, saldırıda yakınlarını kaybeden ailelere ve Rusya hükümetine başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

23.03.2024 01:43  Güncelleme: 01:47
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

BM Sözcülük Ofisi'nden saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Terör saldırısında 40 kişinin öldürüldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, Guterres'in yakınlarını kaybeden ailelere ve Rusya hükümetine başsağlığı dilediği belirtildi.

Guterres'in Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığı aktarılan açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika

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