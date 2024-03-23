BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
BM Sözcülük Ofisi'nden saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Terör saldırısında 40 kişinin öldürüldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, Guterres'in yakınlarını kaybeden ailelere ve Rusya hükümetine başsağlığı dilediği belirtildi.
Guterres'in Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığı aktarılan açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.
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