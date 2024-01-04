BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna esir takasını memnuniyetle karşıladı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bunun Rusya'nın "Ukrayna'yı işgalinin" ardından gerçekleşen en büyük esir takası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede 230 Ukraynalı ve 248 Rus savaş esirinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Guterres'in esir takasını memnuniyetle karşıladığı ve arabuluculuk faaliyetleri için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) teşekkür ettiği aktarıldı.

Guterres'in, söz konusu adımın daha fazla esir takasının önünü açacağını umduğu ifade edilen açıklamada; bu sayede gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlanmasının da beklendiği belirtildi.

BAE, kendi arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında "savaşın başlangıcından bu yana en büyük esir takaslarından birinin" yapıldığını duyurmuştu.