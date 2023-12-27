 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BM Genel Sekreteri: Bir sonraki salgına hazır değiliz - Son Dakika
Üye Girişi

BM Genel Sekreteri: Bir sonraki salgına hazır değiliz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 salgınından dersler çıkarılması gerektiğini belirterek, bir sonraki salgına hazır olunmadığını açıkladı. Guterres, uluslararası sağlık alanında salgına aynı aciliyetle yaklaşılmadığını ve salgının ekonomik etkilerinin sürdüğünü ifade etti. Dünyanın virüslerin denetimi, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve evrensel sağlık güvencesinin inşa edilmesi için işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan Guterres, zengin ülkelerin kaynakları ve tedavileri kontrol etme eğilimini bırakması gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri: Bir sonraki salgına hazır değiliz
27.12.2023 - 18:51,  Güncelleme: 18:53
Abone Ol

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 salgınından gerekli derslerin alınması gerektiğini belirterek, "Bir sonraki salgın geldiğinde daha iyisini yapmalıyız. Ancak bir sonraki salgına hazır değiliz." açıklamasında bulundu.

Guterres, "Uluslararası Salgına Hazırlık Günü" vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

Kovid-19'a artık uluslararası sağlık alanında aynı aciliyetle yaklaşılmadığını ancak yıkıcı etkilerinin hala sürdüğünü belirten Guterres, salgının ekonomik etkilerinin de sürdüğünü ifade etti.

Guterres, birçok sağlık sisteminin ciddi zorluklarla mücadele ettiğini ve gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca insanın aşıya erişiminin olmadığını kaydetti.

"Bir sonraki salgın geldiğinde daha iyisini yapmalıyız. Ancak bir sonraki salgına hazır değiliz." ifadelerini kullanan Guterres, Kovid-19 salgınından gerekli derslerin alınması ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, dünyanın virüslerin denetimi, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve evrensel sağlık güvencesinin inşa edilmesi için işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, zengin ülkelerin kaynakları ve tedavileri kontrol etme ve istifleme eğilimini bırakması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Kurulu, 27 Aralık 2020'de, Kovid-19 salgınından ders çıkarmak ve gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara karşı hazırlıklı olmak için bir karar kabul etmişti.

Karar uyarınca, 27 Aralık "Uluslararası Salgına Hazırlık Günü" ilan edilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Aralık, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri: Bir sonraki salgına hazır değiliz - Son Dakika


18:42
Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı
18:36
Sinan Oğan, İYİ Parti lideri Akşener'e seslendi: Ataman'ı partinizde barındırmayacağınızı umuyorum Sinan Oğan, İYİ Parti lideri Akşener'e seslendi: Ataman'ı partinizde barındırmayacağınızı umuyorum
18:36
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
18:27
Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak
18:03
Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55
Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler
17:46
Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı
17:44
TRT'nin yeni dizisi Karaağaç, Kapadokya giriş kapısı olan Soğanlı Vadisi'nde çekilecek TRT'nin yeni dizisi Karaağaç, Kapadokya giriş kapısı olan Soğanlı Vadisi'nde çekilecek

Son Dakika
18:42 Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı
18:36 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
18:27 Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak
18:03 Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55 Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler
17:46 Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı
17:44 TRT'nin yeni dizisi Karaağaç, Kapadokya giriş kapısı olan Soğanlı Vadisi'nde çekilecek
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Yeni asgari ücret saat 19.30'da açıklanacak
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 19:30:34. #1.11#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri: Bir sonraki salgına hazır değiliz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement