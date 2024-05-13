BM Genel Sekreteri, BM personeline yönelik saldırıları kınadı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, BM personeline yönelik saldırıları kınadı

BM Genel Sekreteri, BM personeline yönelik saldırıları kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki Refah kentindeki Avrupa Hastanesi'ne yönelik saldırı sonucu bir BM personelinin öldürülmesini ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, saldırıyı kınadı ve kapsamlı bir soruşturma talep etti. Guterres, Gazze'deki durumun sadece sivilleri değil aynı zamanda insani yardım çalışanlarını da etkilediğine dikkat çekerek, acil insani ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması talebini yineledi. BM Sözcü Yardımcısı Haq ise olaya ilişkin bilgi edinmeye devam ettiklerini ve çatışma sonrası sorumluların hesap vermesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

13.05.2024 19:39
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma talep etti.

BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Avrupa Hastanesi'ne giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildiren Guterres, hayatını kaybeden personelin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istedi.

Gazze'deki durumun sadece sivilleri değil aynı zamanda insani yardım çalışanlarını etkilediğine dikkati çeken Guterres, acil insani ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması talebini yineledi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da günlük basın toplantısında olaya ilişkin bilgi edinmeye devam ettiklerini, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 196 BM personelinin öldürüldüğünü bildirdi.

Haq, çatışma sonlandıktan sonra sorumluların hesap vermesi için yetkililerle irtibatlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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