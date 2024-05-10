BM Genel Sekreteri Guterres, Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'nin saldırısını kınadı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Merkezi'nin ateşe verildiği saldırıyı sert bir şekilde kınadı. Guterres, saldırının BM'nin insani yardım çalışmalarını hedef aldığını ve Filistinli mültecilere verilen desteği engellemeyi amaçladığını belirtti.
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10.05.2024 16:20:43. #1.13#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres, Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'nin saldırısını kınadı - Son Dakika
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