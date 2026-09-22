BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de eşi görülmemiş katliam ve yıkım yaşandığını söyledi

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de eşi görülmemiş katliam ve yıkım yaşandığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM Genel Sekreteri Guterres, görev süresi boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandığını söyledi. Guterres, 'İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz' ifadesini kullandı.
BM Genel Sekreteri Guterres: "Görev sürem boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı. İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz"
Kaynak: AA
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