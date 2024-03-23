BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'daki terör saldırısını kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
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CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Başalan Mahallesi'nde düzenlediği ziyaret mitinge dönüştü. Özel, halka yeni bir hizmet anlayışının 9 gün sonra başlayacağını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Kayseri'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, TOMTAŞ'ın Kayseri'de faaliyete geçtiğini ve Hürjet'in bu yıl sonundan itibaren Kayseri'de üretileceğini açıkladı. Bakan Kacır, Kayseri'nin sanayileşme kültüründe öncü bir şehir olduğunu vurgulayarak, Kayseri'nin yatırım ve istihdamla büyümesine katkı sunacaklarını belirtti.
İstanbul'un Şişli ilçesinde Taşkışla Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Yunus Ekibi'nden polis memuru Furkan Bor şehit oldu, Faruk Furkan Keleş yaralandı. Kazada yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.
Milas Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Konya'da düzenlenen play-off yarı final ve finallerde başarı göstererek Efeler Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, Rusya Hükümeti'ne ve Rus halkına taziyelerini iletti.
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