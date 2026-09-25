BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da barış için diyaloğun sürdürülmesini vurguladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların sona erdirilmesi ve halkın yaşadığı acıların son bulması çağrısında bulundu.

Guterres, 81. BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'ta Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim ile bir araya geldi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre Guterres, görüşmede Sudan'daki çatışmanın sona erdirilmesi ve ülkede barışın sağlanması için diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Sudan hükümetinin, savaştan etkilenenlere insani yardım ulaştırılması için BM ile işbirliğini takdir eden Guterres, insani yardım çalışmalarının sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Guterres, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere ABD'ye giriş vizesi verilmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ev sahibi ülkenin BM Genel Merkezi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremediğini söyledi.

İnsani yardım faaliyetleri

Sudan Dışişleri Bakanı Salim de görüşmede ülkedeki son gelişmeler konusunda Guterres'e bilgi verdi.

Hükümetin, insani yardım konusunda BM ve bağlı kuruluşlarıyla işbirliğini sürdürme kararlılığını yineleyen Salim, uluslararası ve bölgesel yardım kuruluşlarıyla işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

Salim, hükümetin insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yardım konvoylarının geçişi ve ülke genelinde yardım faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

ABD, Burhan'nin vize talebini reddetti

Uluslararası basında çarşamba günü diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde ABD yönetiminin, Burhan'a BM Genel Kuruluna katılmak üzere ülkeye giriş vizesi vermeyi reddettiği bildirilmişti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaş, ülkede büyük bir insani krize yol açtı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara göre, çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edildi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.