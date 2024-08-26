BM Genel Sekreteri İsrail ile Hizbullah Arasındaki Gerginlikten Endişeli - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri İsrail ile Hizbullah Arasındaki Gerginlikten Endişeli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirterek, her iki tarafı da çatışmaları durdurmaya çağırdı.

26.08.2024 00:16
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerginliğin tırmanmasından "derin endişe" duyduğunu belirterek, her iki tarafı da "çatışmaları durdurmaya" çağırdı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Guterres'in İsrail ile Hizbullah arasındaki gerginliğin tırmanmasından "derin endişe" duyduğunu belirten Dujarric, Genel Sekreter'in her iki tarafa da bir an önce "çatışmaların durdurulması" çağrısı yaptığını ifade etti.

Dujarric, "Bu eylemler hem Lübnan hem de İsrail halkını riske atmakta ve bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit etmektedir." dedi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla İsrail ordusuna ait noktaların hedeflendiğini ifade etmişti.

İsrail ordusu da Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri İsrail ile Hizbullah Arasındaki Gerginlikten Endişeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri İsrail ile Hizbullah Arasındaki Gerginlikten Endişeli - Son Dakika
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