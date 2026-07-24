BM Genel Sekreterliği İçin Adaylar Belirlendi - Son Dakika
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BM Genel Sekreterliği İçin Adaylar Belirlendi

24.07.2026 02:42
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Guterres'in görev süresi sona ererken 6 aday açık oturumda BM reformları ve krizleri hakkında konuştu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu yıl sonu görev süresinin bitecek olması nedeniyle yerine aday olan isimler BM Genel Kurulu salonunda açık oturuma katıldı.

Guterres'in koltuğuna talip 6 aday, "BM Genel Sekreterliği İçin Açık Oturum: Gelecek Genel Sekreter" başlıklı tartışma programında bir araya geldi.

BM Genel Kurul salonunda gerçekleştirilen açık oturumda adaylar, BM'deki bütçe krizi ve reform çalışmalarından, uluslararası çatışma ve krizlere kadar moderatörlerin ve salondaki katılımcıların sorularını cevapladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, 2022 yılına kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri görevinde bulunan Michelle Bachelet, Senegal eski Cumhurbaşkanı Macky Sall, BM Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün genel sekreteri Rebeca Grynspan, 2018-2019 yıllarında BM Genel Kurulu başkanlığı yapan Maria Fernanda Espinosa ve Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues Birkett BM Genel Sekreterliği için adaylığını koyan isimleri oluşturuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in her biri 5 yıl süren 2 dönemdir yürüttüğü Genel Sekreterlik görevi bu yıl 31 Aralık'ta sona eriyor.

Kaynak: AA

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