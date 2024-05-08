BM, Güney Sudan'ı Abyei'deki Güvenlik Personelini Çekmeye Çağırdı - Son Dakika
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BM, Güney Sudan'ı Abyei'deki Güvenlik Personelini Çekmeye Çağırdı

BM, Güney Sudan\'ı Abyei\'deki Güvenlik Personelini Çekmeye Çağırdı

BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Güney Sudan'ı Abyei'deki tüm güvenlik personelini çekmeye çağırdı. Lacroix, Abyei'nin nihai statüsünün belirlenmesine ve Sudan-Güney Sudan sınırıyla ilgili meselelerin çözümüne yönelik siyasi ilerlemenin durduğunu belirtti. Abyei'deki çatışmaların iki ülke arasındaki olumlu diyalog şansını etkilemeye devam edeceğini vurgulayan Lacroix, Güney Sudan'ı daha fazla şiddetin önlenebilmesi için ilgili topluluklarla ilişkilerini güçlendirmeye çağırdı. Sudan ve Güney Sudan arasında 2005'ten beri devam eden Abyei ihtilafı, henüz çözüme kavuşmamıştır.

08.05.2024 13:41
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Güney Sudan'ı "tüm güvenlik personelini Abyei'den çekmeye" çağırdı.

BM Güvenlik Konseyinde konuşan Lacroix, Abyei'nin nihai statüsünün belirlenmesine ve Sudan-Güney Sudan sınırıyla ilgili meselelerin çözümüne yönelik siyasi ilerlemenin durduğunu söyledi.

Sudan-Güney Sudan sınırındaki tartışmalı Abyei bölgesinde devam eden çatışmaların "iki ülke arasındaki olumlu diyalog şansını ciddi şekilde etkilemeye devam edeceğini" belirten Lacroix, Güney Sudan'ı daha fazla şiddetin önlenebilmesi için ilgili topluluklarla ilişkilerini güçlendirmeye çağırdı.

Güney Sudan güvenlik güçlerinin, Ekim 2022'den bu yana Abyei'deki varlığından duyduğu endişeyi dile getiren Lacroix, "Bu durum, Sudan ve Güney Sudan arasında 2011'de imzalanan Abyei Anlaşması'nı ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmektedir." dedi.

Lacroix, Güney Sudan'ı "tüm güvenlik personelini Abyei'den çekmeye" çağırdı.

Bölgedeki çatışmalardan duydukları endişeyi dile getiren Lacroix, temel ihtiyaçlara ulaşım zorluğu ve yerinden edilme gibi durumların önüne geçilmesi gerekliliğini yineledi.

Lacroix, BM Abyei için Geçici Güvenlik Gücü'ne (UNISFA) bölgedeki çalışmaları için teşekkür ederek, "Misyon, topluluklar arasındaki gergin ilişkilerin ortasında, ihlal ve suistimallerin izlenmesi dahil olmak üzere insan haklarını teşvik etme çabalarını sürdürmektedir." diye konuştu.

"Silahlı çatışmalar, temel sağlık hizmetlerine sınırlı erişimin üzerindeki baskıyı artırıyor"

BM Genel Sekreteri'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Hanna Serwaa Tetteh de Sudan'daki çatışmalardan kaçan 630 binden fazla mültecinin, yıllardır süren silahlı çatışmalar ve toplumlar arası şiddet nedeniyle nüfusun gıda, su ve temel sağlık hizmetlerine sınırlı erişimin üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Sudan'daki çatışmanın, ikili meselelerin çözümünde ilerleme kaydedilmesini de engellediğini vurgulayan Tetteh, "İlerleme kaydedilmemesi Abyei halkı arasında hayal kırıklığının artmasına neden oldu ve Abyei'deki halk iki ülkenin de Abyei meselesini çözmeye kararlı olmadığını düşünüyor." açıklamasında bulundu.

Abyei'de 2005'ten beri ihtilaf sürüyor

Sudan ve Güney Sudan arasında 2005'te imzalanan barış anlaşmasıyla alınan, petrol zengini Abyei'nin nihai statüsünün müzakerelerle belirlenmesi ve referandum kararı, şu ana kadar uygulanamadı.

Güney Sudan, 2011'deki referandumun ardından bağımsızlığını kazanmıştı.

Güney Sudan'ın Mart 2023'te tartışmalı bölgeye askerlerini konuşlandırmasından bu yana gerginlik artmıştı.

BM Genel Sekreteri'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Hanna Serwaa Tetteh, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında "eşi görülmemiş" savaşın Güney Sudan ve Abyei bölgesine yaklaştığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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