BM Güvenlik Birimi Personeli Gazze\'de Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Güncel

Guterres'in sözcü yardımcısı Farhan Haq, olayın Pazartesi günü sabah saatlerinde, BM işareti taşıyan bir aracın Refah kentindeki Avrupa Hastanesi'ne giderken vurulması sonucu meydana geldiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Guterres'in Gazze'de düzenlenen bir saldırıda BM Güvenlik Birimi'nden bir personelin öldürülmesi ve bir personelin yaralanmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

Haq, olayın Pazartesi günü sabah saatlerinde, BM işareti taşıyan bir aracın Refah kentindeki Avrupa Hastanesi'ne giderken saldırıya uğraması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Haq, "Genel Sekreter, BM personeline yönelik her türlü saldırıyı kınıyor ve tam soruşturma istiyor. Guterres, hayatını kaybeden personelin ailesine başsağlığı diliyor" dedi.

Gazze'deki çatışmanın sadece siviller arasında değil, insani yardım çalışanları arasında da büyük kayıplara yol açmaya devam ettiğini kaydeden Haq, Guterres'in derhal insani ateşkes ilan edilmesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik acil çağrısını yinelediğini belirtti.

BM Güvenlik Birimi personeli, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana BM'nin Gazze'de öldürülen ilk uluslararası personeli oldu. Hayatını kaybeden Filistinli BM personeli sayısı ise 190 civarında.

Haq, BM'nin ilgili hükümetleri ve aile üyelerini bilgilendirme sürecinin devam etmesinden dolayı, öldürülen ve yaralanan BM Güvenlik Birimi personellerinin ad ve uyruklarının gizli tutulduğunu kaydetti.

Sözcü, BM'nin olayın ayrıntılarına ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Haq, ölen ve yaralanan BM Güvenlik Birimi görevlilerinin, güvenlik şartlarını değerlendirmek üzere farklı konumlara seyahat ettikleri rutin işlerini yapmakta olduğunu belirtti.