BM Güvenlik Konseyi'nden Barış Güçlerine Destek - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyi'nden Barış Güçlerine Destek

23.06.2026 18:16
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BMGK, BM barış güçlerine yönelik saldırıları kınayan ve sorumluluk çağrısı yapan kararı kabul etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM barış güçlerine karşı işlenen saldırı ve suçlardan sorumlu tutulmaya ilişkin bir kararı oybirliğiyle kabul etti.

Pakistan ve Danimarka'nın hazırladığı ve 100'den fazla BM üyesi ülke tarafından desteklenen karar taslağı BMGK'de oylamaya sunuldu.

Oylamada 15 üye de 'evet' oyu kullanarak dünyanın değişik yerlerinde BM barış güçlerine karşı saldırılar ve işlenen suçlardan sorumlu tutulmaya ilişkin karar taslağını oybirliğiyle kabul etti.

2823 sayılı kararda, BM barış güçlerine yönelik tüm saldırılar kınanırken bu saldırıların savaş suçları teşkil edebileceğinin altı çiziliyor.

Gelecekteki saldırıları caydırmak ve barış güçlerinin güvenliğini artırmak için hesap verebilirliğin sağlanmasının gerekliliği vurgulanan kararda, bu bağlamda, ilgili tüm paydaşlar gerçekleri ortaya koyma, soruşturma yürütme ve hesap verebilirliği sağlama çabalarında BM ile işbirliği yapmaya çağrılıyor.

BM barış gücü faaliyetlerinin başladığı 1948'den bu yana, yaklaşık 4 bin 500 barış gücü askeri görev başında hayatını kaybetti. Bunlardan 59'u 2025 yılında gerçekleşti.

Güvenlik Konseyi üyeleri, barış güçlerine yönelik saldırılara genellikle olayları kınayan ve hesap verebilirliğin sağlanması için derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulunan basın açıklamaları yayımlayarak yanıt veriyordu.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asim İftikhar Ahmed, oylamadan önce yaptığı konuşmada, "Bu karar taslağı, Konseyi bu saldırıları kınayan açıklamaların ötesine taşımayı amaçlıyor. Konseyin açıklamaları önemli, taziye mesajları gerekli, ancak yeterli değil." dedi.

Ahmed, kararın, BM Genel Sekreteri'nin barış güçlerine yönelik cinayetler ve şiddet olaylarıyla ilgili soruşturmalar ve kovuşturmalar hakkında yıllık raporlaması da dahil olmak üzere, mevcut hesap verebilirlik mekanizmalarını güçlendirmek için pratik önlemler getirdiğini belirtti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi'nden Barış Güçlerine Destek - Son Dakika

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