BM Güvenlik Konseyi Yemen yaptırımlarını 14 Kasım 2027'ye kadar uzattı - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyi Yemen yaptırımlarını 14 Kasım 2027'ye kadar uzattı

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BM Güvenlik Konseyi, Yemen'e uygulanan finansal yaptırım ve seyahat yasağını 14 Kasım 2027'ye kadar uzattı. İngiltere'nin tasarısı 15 ülkenin lehte oyuyla oy birliğiyle kabul edilirken, yaptırımları izleyen Yemen Uzmanlar Heyeti'nin görevi de 15 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'e uygulanan yaptırımların 1 yıl daha uzatılmasına karar verdi.

BMGK'de yapılan oylamada, İngiltere'nin sunduğu karar tasarısı için 15 ülke lehte oy kullandı.

Oy birliğiyle kabul edilen kararda, Yemen'e yönelik finansal yaptırımlar ve seyahat yasağı önlemleri 14 Kasım 2027'ye kadar uzatılmış oldu.

Kararda, Yemen'deki bazı isimler de yaptırım listesine alınırken, Husilerin Suudi Arabistan'a karşı deniz ve sınır ötesi saldırıları ve ticari gemilere yönelik tehditleri de kınandı.

Aynı oylamada, yaptırımları izlemek ve raporlamakla sorumlu Yemen Uzmanlar Heyeti'nin görevi de 15 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.

Kaynak: AA
İngiltereGüvenlikPolitikaGüncelYemenDünyaSon Dakika

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