BM, Haiti'deki çete şiddeti mağdurlarına yardım için 12 milyon dolarlık fon onayladı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Başkanı Martin Griffiths, Haiti'de çete şiddeti mağdurlarına yardım amacıyla 12 milyon ABD doları tutarındaki fonu onayladı.

OCHA Perşembe günü yaptığı açıklamada, BM'ye bağlı Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan tahsis edilen fonların, Haiti'nin başkenti Port-au- Prince ve şiddetten etkilenen komşu Artibonite bölgesindeki yerinden edilmiş insanlara ve ev sahibi topluluklara gıda, su, koruma, sağlık hizmetleri, sanitasyon ve hijyen desteği sağlamaya yardımcı olacağını belirtti.

Ofis, Haiti'deki durumun halen gergin ve istikrarsız seyrettiğini ve sağlık tesislerine yapılan saldırıların halihazırda vahim olan durumu daha da ağırlaştırdığını kaydetti. BM Çocuklara Yardım Fonu'na göre, başkent bölgesindeki her dört kadın ve çocuktan üçü kamusal sağlık ve beslenme hizmetlerine erişemiyor.

Öte yandan, acil yardım müdahaleleri ise devam ediyor.

Uluslararası Göç Örgütü, Port-au-Prince bölgesi genelinde yerinden edilmiş insanların kaldığı 6 noktada 70.000 litreden fazla su dağıttığını açıkladı.

Dünya Gıda Programı ise Çarşamba günü Port-au-Prince'teki yerinden edilmiş insanlara 17.000 öğün sıcak yemek sağladığını bildirdi.

Haitililer yıllar boyunca, tekrar eden doğal afetlerin daha da ağırlaştırdığı siyasi, sosyal ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı. OCHA'ya göre şimdi de çetelerin kanunsuzluğu özellikle başkentte, Artibonite bölgesinde ve ötesinde günlük yaşamın her bir boyutuna gölge düşürüyor.

Bu yılın başından itibaren yaklaşık 5,5 milyon Haitilinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi. Hükümetin varlığı giderek silinirken, çete şiddeti artık ücra kırsal bölgelere kadar uzanıyor.