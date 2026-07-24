BM: Husiler'in Gemilere Saldırıları Endişe Verici

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere yönelik saldırılara yeniden başlamasından ve seyrüsefer özgürlüğüne yönelik yenilenen tehditlerden derin endişe duyduğu belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden Kızıldeniz'deki durum hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere yönelik saldırılarının yeniden başlamasından ve denizcilik navigasyonuna yönelik yenilenen tehditlerden derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Husiler tarafından üstlenilen, ticari gemilere yönelik saldırıların, bölgesel gerilimleri daha da artırma ve Yemen'i bölgesel çatışmanın içine daha fazla çekerek mevcut tırmanma döngüsünü genişletme riski taşıdığı uyarısı yapılan açıklamada, bunun Yemen'deki barış umutlarını baltalayacağı, bölge genelinde ve ötesinde ciddi ekonomik, insani ve çevresel sonuçlara yol açacağı vurgulandı.

Açıklamada, Genel Sekreterin, BM kararları çerçevesinde Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların derhal durdurularak gerilimin azaltılması, Bab el-Mendeb ve çevresindeki uluslararası seyrüsefer hakları ve özgürlüklerinin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.