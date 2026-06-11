BM İnsan Hakları Komiseri'nden Birleşik Krallık'taki Şiddet Olaylarına Tepki - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Komiseri'nden Birleşik Krallık'taki Şiddet Olaylarına Tepki

11.06.2026 21:56
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Volker Türk, Birleşik Krallık'taki şiddet olaylarına dair dehşetini ifade ederek hesap verebilirliğin önemine vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, son günlerde Birleşik Krallık'ın farklı bölgelerinde yaşanan şiddet olayları karşısında dehşete kapıldığını bildirdi.

Türk, Birleşik Krallık'ın şiddet olaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yaşanan "vahşi saldırı" ve Aralık 2025'te Southampton'da gerçekleşen saldırıya ilişkin polis kamerası görüntülerinin yayınlanmasının ardından son günlerde Birleşik Krallık'ın farklı bölgelerinde patlak veren şiddet olaylarından dehşete düştüğünü belirten Türk, tüm mağdurlara, ailelerine ve vatandaşlara başsağlığı dileklerini iletti.

Türk, "Soruşturmaların başlatıldığını ve hesap verebilirliğin çok önemli olduğunu anlıyorum. Çeşitli aktörler bu saldırıları araçsallaştırdı ve ırk ile etnik köken temelinde topluluklara karşı nefret ve şiddeti kışkırtmak için bölücü söylemler kullandı." ifadelerini kullandı.

Günah keçisi ilan etme ve insanlık dışı muamelenin tamamen kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Türk, "Bireylere yönelik şiddet, evlerin yakılması, mülke zarar verilmesi ve bu grupların hedefli olarak sindirilmesi kınanacak davranışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, siyasi liderlerin ve yöneticilerin gerilimleri körükleyen veya toplulukları damgalayan söylemlerden kaçınma sorumluluğunun daha da arttığına değinerek, sosyal medya platformlarının sağlayıcıları da nefret söylemi ve şiddete teşvik konusunda kendi insan hakları sorumluluklarını ciddiye alması gerektiğinin altını çizdi.

İngiltere'deki şiddet olayları

Belfast'ın kuzeyinde 8 Haziran'da Sudanlı olduğu belirtilen ve 2023'te sığınmacı statüsü verildiği açıklanan bir kişi, bir İrlandalıyı yüzünden, gözünden ve sırtından bıçakla ağır yaralamıştı.

Çevredeki vatandaşların sopalarla müdahale ederek durdurduğu 30 yaşındaki saldırgan tutuklanmıştı. Olaya ülkedeki her çevreden tepki gösterilirken, aşırı sağcılar göçmen karşıtı ifadelerle "toplu sınır dışı" çağrıları yapmıştı.

Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı bölgelerde 9 Haziran'da başlayan göçmen karşıtı eylemlerde yabancılara ait evler ve iş yerleri ateşe verilmiş, polis ve kamuya ait araçlara saldırılar düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Birleşik Krallık, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Komiseri'nden Birleşik Krallık'taki Şiddet Olaylarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gökten Darılma Gökten Darılma:
    valla bu kadar çağırıp uyarıyorlar da sonra hiçbir sonuç yok uygulanıyo mu bunlar gerçekten 0 0 Yanıtla
  • Muhammet Murat Coşkun Muhammet Murat Coşkun:
    eski zamanlar böyle değildi insanlar birbirlerine saygı duyardı şimdi herkes düşman sanki 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Noyan Mehmet Noyan:
    çocuklar bunları sosyal medyada görüyo ve taklit ediyo böyle şeylerin sonunda ne olacağını kimse düşünmüyo sanki herkes çok rahat davranıyo 0 0 Yanıtla
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