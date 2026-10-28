BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, uzmanlara yaptırımları kabul edilemez buldu - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, uzmanlara yaptırımları kabul edilemez buldu

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, uzmanlara yaptırımları kabul edilemez buldu
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, bağımsız uzmanlara yönelik yaptırımları kabul edilemez bulup ülkelere kaldırılmaları çağrısı yaptı. Türk, fon eksikliği nedeniyle 10 sözleşme organının yılda 3 yerine 2 toplantı yapabildiğini, 35 ülkenin incelenemediğini aktardı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, insan hakları konusunda çalışan bağımsız BM uzmanlarına yönelik yaptırımların kabul edilemez olduğunu belirterek, BM üyesi ülkelere "söz konusu yaptırımların kaldırılması için nüfuzlarını kullanma" çağrısı yaptı.

Türk, BM Genel Kurul komite toplantıları için geldiği New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

BM insan hakları mekanizmalarında görev yapan bağımsız uzmanlara yönelik yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Türk, bu uygulamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Türk, özellikle ABD tarafından uygulanan Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ve Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik yaptırımlara tepki göstererek, bağımsız uzmanların görevleri dolayısıyla yaptırıma maruz bırakılmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Türk, "Birisiyle aynı fikirde olabilirsiniz ya da olmayabilirsiniz ancak İnsan Hakları Konseyi tarafından bağımsız uzmanlar olarak atanmış kişilere asla yaptırım uygulamamalısınız." dedi.

Söz konusu yaptırımların uluslararası hukukla bağdaşmadığına işaret eden Türk, "Çağrımız, bu tür yaptırımların yalnızca kaldırılmasını sağlamakla kalmayıp üye ülkelerin nüfuzlarını da bu yönde kullanmalarıdır." ifadesini kullandı.

"Zaman zaman hoş olmayan karşılaşmalar yaşamanız bu işin bir parçası"

Türk, AA muhabirinin insan hakları uzmanlarının yanı sıra bulunduğu pozisyondan dolayı kendisinin de hedef alınıp alınmadığı sorusuna "Zaman zaman hoş olmayan karşılaşmalar yaşamanız, bu işin bir parçasıdır." yanıtını verdi.

BM'ye hizmet etmenin ve insan hakları alanında çalışmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu belirten Türk, mağdurların, insan hakları savunucularının, gençlerin ve kadın gruplarının çalışmalarından umut bulmasının kendisini motive ettiğini vurguladı.

Türk, insan hakları sistemine yönelik mali kısıtlamalara dikkati çekerek, fon eksikliğinin insan hakları konusunda denetim mekanizmalarını da zayıflattığına işaret etti.

Bütçe yetersizliği nedeniyle BM'nin 10 insan hakları sözleşme organının yılda 3 toplantı yerine yalnızca 2 toplantı yapabildiğini aktaran Türk, bu nedenle 35 ülkenin bağımsız uzmanlarca incelenemediğini kaydetti.

Kaynak: AA
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