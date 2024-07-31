BM, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısından derin endişe duyuyor - Son Dakika
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BM, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısından derin endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Beyrut'un güney bölgesinde yoğun nüfuslu alanlara yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, saldırıya ilişkin detayların netleşmesini beklerken taraflara azami itidal çağrısı yaparak gerginliğin daha fazla artırılmaması talebinde bulundu. Açıklamada, tüm tarafların uluslararası hukuk uyarınca yükümlüklerini yerine getirmek zorunda olduğu vurgulandı ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının tam bir şekilde uygulanması gerektiği ifade edildi. İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü, 74 kişi yaralandı.

31.07.2024 05:14
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Beyrut'un güney bölgesinde yoğun nüfuslu alanlara yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıya ilişkin detayların netleşmesini beklerken taraflara azami itidal çağrısı yapılan açıklamada, gerginliğin daha fazla artırılmaması talebinde bulunuldu.

Açıklamada, tüm tarafların uluslararası hukuk uyarınca yükümlüklerini yerine getirmek zorunda olduğu vurgulandı.

Tarafların BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını "tam bir şekilde" uygulaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, çatışmaya acilen son verilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Beyrut'un güney bölgesinde yoğun nüfuslu alanlara saldırısından derin endişe duyuyoruz." mesajı verildi.

İsrail Beyrut'un güney bölgesine hava saldırısı düzenledi

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisinin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 74 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısından derin endişe duyuyor - Son Dakika

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