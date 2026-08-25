BM: İsrail Saldırıları Ayda 200'ü Geçti - Son Dakika
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BM: İsrail Saldırıları Ayda 200'ü Geçti

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BM, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarının ayda ortalama 200'ü geçtiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli işgalcilerin Batı Şeria'ya yönelik can ve mal kaybına yol açan saldırılarının ortalamasının "ayda 200'ün üzerinde" seyrettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Dujarric, "İnsani yardım ortaklarımız, bu yıl İsrailli yerleşimciler (İsrailli işgalciler) tarafından gerçekleştirilen ve can kaybı ile maddi hasara yol açan saldırıların ayda ortalama 200'ü aştığını belirtiyor." dedi.

Bu sayının şimdiye kadar kaydedilen "en yüksek aylık ortalama seviyesi" olduğunu belirten Dujarric, temmuz sonu itibarıyla bu türden 1400'den fazla saldırının kayda geçtiğini söyledi.

Dujarric, "Dün Ramallah bölgesindeki bir fabrikada hasara yol açan bir yangınla ilgili bir soru gündeme gelmişti. İnsani yardım ortaklarımız, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak, fabrikanın İsrailli yerleşimciler tarafından ateşe verildiğini belirtiyor." diye konuştu.

Yangının hem binanın kendisinde hem de yakındaki tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtığını dile getiren Dujarric, olaydan etkilenenlere yönelik insani yardım çalışmalarını harekete geçirdiklerini kaydetti.

Gazze'de hava operasyonları ve diğer saldırılar yoğunlaşıyor

Dujarric, İsrail'in Gazze'de dün sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını ve can kayıplarının arttığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü hava saldırılarından 4'ü, El-Bureyc'teki Şati Kampı'nda bulunan bir insani yardım tesisinin ve Deyr el-Belah'taki iki noktanın yakınında gerçekleşti. İlk tespitler, BM tesislerinin hasar görmediğini ancak insani yardım ortaklarımızdan bazılarının kullandığı bir misafirhanenin pencerelerinin zarar gördüğünü gösteriyor."

Pazar günü İsrail ordusunun düzenlediği bir hava saldırısında BM'ye ait 3 deponun hasar gördüğünü hatırlatan Dujarric, bugün bu depolarda muhafaza edilen malzemelerin zarar görmediği haberini aldıklarını duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: İsrail Saldırıları Ayda 200'ü Geçti - Son Dakika

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