BM, İsrailli askerlerin Gazze'de kadınların iç çamaşırlarıyla çektikleri videoların soruşturulmasını istedi - Son Dakika
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BM, İsrailli askerlerin Gazze'de kadınların iç çamaşırlarıyla çektikleri videoların soruşturulmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli askerlerin Gazze'de ele geçirdikleri evlerde Filistinli kadınların iç çamaşırlarını sergileyerek çektikleri ve sosyal medyada yayımladıkları videoların soruşturulması gerektiğini bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, bu videoların ciddi derecede rahatsız edici olduğunu belirtti ve içeriklerin soruşturulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerleri inşa etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve iki devletli çözüm seçeneğini baltaladığını ifade etti.

06.03.2024 22:21
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli askerlerin Gazze'de ele geçirdikleri evlerde kadınların iç çamaşırlarıyla çektikleri ve yayımladıkları içeriklerin soruşturulması gerektiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "Uluslararası Kadınlar Günü yaklaşırken Gazze'de giderek yaygınlaşan ve rahatsız edici bir trendi dikkatinize getirmek istiyorum. İsrailli askerler Gazze'de ele geçirdikleri evlerde Filistinli kadınların iç çamaşırlarını sergileyerek tuhaf videolar çekip sosyal medyada yayımlıyorlar. Adeta neden oldukları ölüm ve yıkımla dalga geçiyorlar. Buna tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

Bu görüntülerden bazılarını izlediğini ifade eden Dujarric, "Çok ciddi derece rahatsız edici olduklarını düşünüyorum." dedi.

Dujarric, "Söz konusu içeriklerin soruşturulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Yerleşim yerleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır"

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasa dışı konutun inşasını onaylamasıyla ilgili ise Dujarric, yerleşim yerleri inşasıyla ilgili BM'nin tutumunun değişmediğini, yerleşim yerlerinin uluslararası hukuk uyarınca yasa dışı olduğunu kaydetti.

Dujarric, yerleşim yerlerinin aynı zamanda iki devletli çözüm seçeneğini baltaladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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